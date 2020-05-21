По его словам, компания"Сухой" - разработчик самолета пятого поколения - в кооперации с другими предприятиями делает все возможное для минимизации последствий сложной эпидемиологической обстановки. Это в том числе касается государственных испытаний новейшего боевого авиакомплекса. В ходе таких испытаний Су-57 в полном объеме подтвердил практически все требования составленного Минобороны РФ тактико-технического задания.
- Госконтракт на поставку 76 самолетов для оснащения трех авиационных полков Воздушно-космических сил выполняется в соответствии с графиком, - отметил Юрий Борисов.
Напомним, что новейший истребитель пятого поколения отличается не только уникальными пилотажными способностями. Этот боевой самолет может применять крылатые и управляемые ракеты класса "воздух-поверхность", ракеты класса "воздух-воздух" различной дальности, обычное вооружение, высокоточные средства поражения, включая корректируемые авиационные бомбы.
Важно, что весь этот арсенал, как и сам истребитель, практически незаметен для радиолокационного распознавания. Помимо ракет на машине установлена 30-мм авиационная пушка 9-А1-4071К, готовая отрабатывать весь боекомплекс в любом режиме огня. Всего на Су-57 - четырнадцать типов вооружений.