Из-за шторма "Амфан" в Бенгальском заливе погибли не менее 14 человек

"Амфан", отмечают эксперты, стал самым сильным штормом, когда-либо зарегистрированным в Бенгальском заливе. В густонаселенном индийском штате Западная Бенгалия циклон вышел из Бенгальского залива с порывистым ветром до 185 километров в час и волнами высотой около пяти метров. Как отмечают наблюдатели, в столице Западной Бенгалии, Калькутте, сильные ветры переворачивали автомобили, валили деревья и опоры электричества. Многие районы города погрузились во тьму. Были повреждены набережные в дельте реки Сундарбан в Западной Бенгалии. По словам метеорологов, в результате наводнения может быть затоплено до 15 километров вглубь штата. Этот регион, расположенный на границе между Индией и Бангладеш, наиболее известен густыми мангровыми лесами, которые являются средой обитания бенгальского тигра, в нем проживает около четырех миллионов человек.

Главный государственный министр Западной Бенгалии Мамата Банерджи сообщила о том, что в результате стихии в штате погибли, по меньшей мере, 10 человек, а многочисленные разрушения получили два района. "Они были опустошены. Связь нарушена", - сказала Банерджи, добавив, что власти, хотя и эвакуировали 500 тысяч человек, полностью "не предвидели такую жестокость шторма". По ее словам, циклон смыл мосты, соединяющие Индийские острова с материком, и оставил многие районы без коммунальных услуг. Федеральные власти Индии заявили, что смогут дать точную оценку разрушениям только в четверг. "Мы, очевидно, столкнемся с большим ущербом и разрушениями, чем от COVID-19", - сказала Банерджи. От коронавируса в этом индийском штате умерли 250 человек. Индия и Бангладеш все еще находятся в режиме изоляции, и многие люди, живущие вдоль побережья, боялись заполонить многолюдные убежища, где вероятность заражения может быть намного выше.

В Бангладеш погибли, по меньшей мере, четыре человека, в некоторых районах были парализованы источники питания. Мощные потоки воды прорвали насыпи вокруг острова в бангладешском районе Ноахали, уничтожив более 500 домов. Власти этой азиатской страны в начале недели переместили около 2,4 миллиона человек в более чем 15 тысяч укрытий и временные центры. Бангладешские официальные лица также сообщили, что они переместили в приюты сотни беженцев рохинджа из Мьянмы, которые живут на подверженном наводнениям острове в Бенгальском заливе. По оценкам экспертов, в стране повреждены посевы зерновых и оказались размыты большие участки плодородной земли. "К счастью, сбор урожая риса практически завершен", - сообщил Мизанур Рахман Хан, представитель министерства сельского хозяйства Бангладеш.

Как отмечают эксперты, мощные циклоны часто ударяют по районам восточной Индии и Бангладеш с апреля по декабрь, часто вызывая эвакуацию десятков тысяч и нанося повсеместный ущерб, однако шторм "Амфан", как и предсказывали многие синоптики, действительно стал одним из самых мощных в истории.