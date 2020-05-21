Как фитнес помогает бороться с болезнью Альцгеймера

Что физические упражнения полезны для мозга и, в частности, улучшают память, науке известно давно. Но каков механизм этого явления? Поняв его, ученые смогут с ясными глазами подобрать для каждого человека наиболее эффективные комплексы упражнений. Американские ученые из Университета Техаса в течение года изучали, что происходит в мозге пожилых людей во время аэробных тренировок.

Оказалось, что они усиливают кровоток в двух ключевых областях мозга, связанных именно с памятью - передней части поясной коры и в гиппокампе. Показатели памяти у этих добровольцев выросли почти на 50 процентов по сравнению с теми, кто не занимался фитнесом. На основе этих исследований ученые намерены разработать лекарство или процедуру, которая безопасно направит кровоток именно эти области мозга, а в перспективе создать комбинацию стратегий, чтобы помочь предотвратить или отсрочить симптомы болезни Альцгеймера.

Сегодня в мире десятки миллионов людей страдают этим недугом, только в США их более 5 миллионов, ожидается, что к 2050 году это число может утроиться. Работа опубликована в издании Journal of Alzheimer's Disease.