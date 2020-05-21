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21 мая 2020 г. 21:17
Общество
Текст: Артем Локалов

Как художник Теребенев отправил Наполеона на карантин

Французскому императору регулярно доставалось от русского художника
Иван Теребенев, который родился 240 лет назапд, прожил всего 34 года, но успел создать свою историю и дополнить мировую. Его гравюры, прославляющие русских солдат и ополченцев, а также высмеивающие Наполеона и его солдат и офицеров во время Отечественной войны, были известны всем.
Иван Теребенев. Карантин для Наполеона после возвращения из России.
Иван Теребенев. Карантин для Наполеона после возвращения из России.

Теребеневские листы - так еще называли - это сарказм, оригинальность, ясность жеста и сюжета. Подобные картины и плакаты будут появляться и во время Первой мировой, и во время Великой Отечественной. Можно вспомнить Кукрыниксов и то, как они изображали Гитлера.

Кукрыниксы. "Потеряла я колечко".

Теребенев не только рисовал, но и сам сопровождал свои листы подписями, иногда - в стихах.

Свое добро тебе приелось,
Гостинцев русских захотелось;
Вот сласти русские, поешь -
не подавись,
Вот с перцем сбитенек, попей -
не обожгись. 

Это сочинение художника к картине, где русские солдаты "угощают" Наполеона сладостями. Причем все подобрано точно.

Иван Теребенев. "Русские сласти" для Наполеона.

На голове у француза, очевидно, калачи из Москвы, откуда он ушел ни с чем.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости ria.ru
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Сам император, отступавший по калужской дороге, сидит в бочке с калужским тестом - известным тут кондитерским изделием. Поят его традиционным сбитнем, но щедро поперченным. А в рот запихивают вяземский пряник - именно рядом с этим городом наполеоновская армию окончательно разбили.

Вяземский пряник был широко известен в XIX-м и начале ХХ-го века. Пушкин в письме к Вяземскому обращался к нему "друг мой Вяземский, пряник мой вяземской". Пряники из Вязьмы поставлялись даже в Англию. Но не во Францию, где ассоциации с Вязьмой долого портили аппетит.

На теребеневском листе, где Наполеон изображен со свиным рылом, маршал Бертье уверяет императора, что с таким носом парижанам показаться не зазорно: "Мы напишем, что он вырос у вас от ранних морозов и гололедицы".

Иван Теребенев. Нос, привезенный Наполеоном с собой из России в Париж.

Теребенев изображал не только жалкого Наполеона, сильного русского солдата, но и могучих русских крестьян, которые поражали французов своей отвагой.
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Даже командующий русской армией Михаил Кутузов обращался к жителям Смоленской губернии: "Достойные смоленские жители - любезные соотечественники! С живейшим восторгом извещаюсь я отовсюду о беспримерных опытах и верности и преданности вашей к любезнейшему Отечеству..."

Один из таких смоленских жителей на листе Теребенева - "Русский Геркулес города Сычевки", который легко расправляется с французами.

Фигура эта реальная. Тайный советник, юрист и составитель справочника по русской гравюре XVIII - XIX веков Дмитрий Ровинский вспоминал о разговоре с библиографом Григорием Геннади. Тот рассказывал ему, что Геркулес на самом деле староста его деда - Дениска, который пошел в ратники с односельчанами. Они загнали французских мародеров в лес и "истребляли их, как мух".

Иван Теребенев. Русский Геркулес города Сычевки.

Иван Теребенев оставил о себе славу и как скульптор. Его барельефы можно увидеть в Петербурге на здании Адмиралтейства, на памятнике Петру I перед Михайловским замком, Нарвских триумфальных воротах...

Темы дня:
#Франция
#журнал Родина
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