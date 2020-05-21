Как художник Теребенев отправил Наполеона на карантин

Иван Теребенев, который родился 240 лет назапд, прожил всего 34 года, но успел создать свою историю и дополнить мировую. Его гравюры, прославляющие русских солдат и ополченцев, а также высмеивающие Наполеона и его солдат и офицеров во время Отечественной войны, были известны всем.

Теребеневские листы - так еще называли - это сарказм, оригинальность, ясность жеста и сюжета. Подобные картины и плакаты будут появляться и во время Первой мировой, и во время Великой Отечественной. Можно вспомнить Кукрыниксов и то, как они изображали Гитлера.

Теребенев не только рисовал, но и сам сопровождал свои листы подписями, иногда - в стихах.

Свое добро тебе приелось,

Гостинцев русских захотелось;

Вот сласти русские, поешь -

не подавись,

Вот с перцем сбитенек, попей -

не обожгись.

Это сочинение художника к картине, где русские солдаты "угощают" Наполеона сладостями. Причем все подобрано точно.

На голове у француза, очевидно, калачи из Москвы, откуда он ушел ни с чем.

Сам император, отступавший по калужской дороге, сидит в бочке с калужским тестом - известным тут кондитерским изделием. Поят его традиционным сбитнем, но щедро поперченным. А в рот запихивают вяземский пряник - именно рядом с этим городом наполеоновская армию окончательно разбили.

Вяземский пряник был широко известен в XIX-м и начале ХХ-го века. Пушкин в письме к Вяземскому обращался к нему "друг мой Вяземский, пряник мой вяземской". Пряники из Вязьмы поставлялись даже в Англию. Но не во Францию, где ассоциации с Вязьмой долого портили аппетит.

На теребеневском листе, где Наполеон изображен со свиным рылом, маршал Бертье уверяет императора, что с таким носом парижанам показаться не зазорно: "Мы напишем, что он вырос у вас от ранних морозов и гололедицы".

Теребенев изображал не только жалкого Наполеона, сильного русского солдата, но и могучих русских крестьян, которые поражали французов своей отвагой.

Даже командующий русской армией Михаил Кутузов обращался к жителям Смоленской губернии: "Достойные смоленские жители - любезные соотечественники! С живейшим восторгом извещаюсь я отовсюду о беспримерных опытах и верности и преданности вашей к любезнейшему Отечеству..."

Один из таких смоленских жителей на листе Теребенева - "Русский Геркулес города Сычевки", который легко расправляется с французами.

Фигура эта реальная. Тайный советник, юрист и составитель справочника по русской гравюре XVIII - XIX веков Дмитрий Ровинский вспоминал о разговоре с библиографом Григорием Геннади. Тот рассказывал ему, что Геркулес на самом деле староста его деда - Дениска, который пошел в ратники с односельчанами. Они загнали французских мародеров в лес и "истребляли их, как мух".

Иван Теребенев оставил о себе славу и как скульптор. Его барельефы можно увидеть в Петербурге на здании Адмиралтейства, на памятнике Петру I перед Михайловским замком, Нарвских триумфальных воротах...