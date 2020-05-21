Как пережить отсутствие путешествий

Коронавирус лишил поклонников путешествий любимого увлечения. Вместо того чтобы поехать на выходные в Европу или провести отпуск на берегу моря, приходится сидеть взаперти дома. В условиях неопределенности и закрытых границ планировать поездки, покупать билеты и бронировать жилье - бессмысленно. Так и до депрессии недалеко.

Карантинные меры постепенно смягчаются, но как избежать второй волны и уберечь людей от передачи COVID-19, например через кнопки в лифтах? Заменить их на педали! Именно такую техническую новинку установили в одном из крупнейших торговых центров в Бангкоке, который недавно вновь открыл свои двери для посетителей. Фото: REUTERS

По мнению психологов, главное - осознать: мир изменился, поэтому лучше искать преимущества, чем судорожно читать новости и надеяться, что границы вот-вот откроются. "Из-за меньшего количества машин мы быстрее добираемся до работы, а из-за закрытых торговых центров и освободившихся вечеров больше времени проводим с семьей, - отметила в беседе с "РГ" старший преподаватель кафедры психологии университета "Синергия" Анна Гусева. - Вот и получается, что нужно не горевать, а искать плюсы". Причем начинать нужно уже сейчас. Как вариант, можно взять книгу рецептов и устроить дома вечер итальянской кухни. Или провести семейную олимпиаду. "Вы удивитесь, что супруг или супруга вас не обманывали, когда рассказывали о завоеванной в школе медали по легкой атлетике, - говорит Гусева. - Спорим, вы и не думали, что сын подтягивается и отжимается лучше вас обоих".

Можно уехать на дачу или снять домик в Подмосковье. Скажем, под Звенигородом. Его еще часто называют "русской Швейцарией". Смена квартиры на летний пейзаж поможет расслабиться и взглянуть на ситуацию под новым углом. Тем более когда еще нарисуется возможность никуда не спешить: сидеть у костра, играть всей семьей в настольные игры или петь под гитару любимые песни. А чтобы не упустить самые яркие моменты лета, собеседница "РГ" советует завести дневник с календарем, указав в нем свои мечты и планы. Допустим, съесть ведро черешни, смастерить с ребенком ожерелье из ракушек, выбрать шторы. Такие мелочи, уверена психолог, поднимут настроение и наполнят дни эмоциями. Гору впечатлений принесет и семейный поход в лес.

Настроиться на позитивную волну помогут хорошие фильмы, музыка и дача

Настроиться на позитивную волну также помогут хорошие фильмы, телепередачи, бодрая музыка. "Встаете утром и улыбаетесь себе. Даже через силу. Переключитесь с негатива на позитив, найдите интересные занятия, - объяснила "РГ" кандидат психологических наук Вера Янышева. - Достаньте отпускные фотографии, поделитесь друг с другом впечатлениями. Это поможет выйти из депрессивного состояния". Советует она вспомнить и другие приятные моменты вашей жизни. Ностальгировать лучше всего в компании своих близких и родственников. Желательно позитивно настроенных. Общаться можно по видеосвязи. Стоит обратить внимание на онлайн-путешествия. Найти их можно на соответствующих сайтах, интернет-ресурсах крупных картинных галерей, оперных театров, музеев.