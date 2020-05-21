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21.05.2020 18:33
Рубрика: Экономика

Как помогают деньгами малому и большому бизнесу

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 109(8163)
Представители малого и среднего бизнеса подали уже больше сотни тысяч заявок на реструктуризацию долгов по кредитам, следует из данных Банка России. Большой бизнес тоже активно интересуется кредитами на пополнение оборотных средств, отмечают в минэкономразвития.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

К середине мая малые и средние предприятия (МСП) подали более 106 тысяч заявок на реструктуризацию кредитов, отмечают в Банке России. Доля одобренных заявок составила 78,4%. Объем задолженности по реструктурированным кредитам субъектов МСП - 483,2 млрд рублей. Тот же показатель в рамках конкретно кредитных каникул - 85,8 млрд рублей, это около 23% суммарного кредитного портфеля субъектов МСП из соответствующих секторов экономики.

Фото: iStock
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Кроме того, к середине мая в правительственной программе поддержки занятости "Кредиты на выплату заработной платы" под нулевую ставку, по данным минэкономразвития, участвовали 49 банков. Сумма одобренных заявок (их около 25 тысяч) достигла почти 57 млрд рублей.

К программе реструктуризации кредитов "1/3" (отсрочка уплаты кредита на полгода и деление процентных платежей на три равные части) присоединились 34 банка. От субъектов МСП, по данным минэкономразвития, поступило более тысячи заявок на реструктуризацию на сумму свыше 15 млрд рублей. Одобрено 65% поступивших заявок, а фактически реструктурировано 356 кредитов на сумму около 6 млрд рублей.

Также 26 банков заключили генеральные соглашения с Банком России по программе поддержки кредитования малого и среднего бизнеса (льготного рефинансирования при условии несокращения кредитного портфеля МСП). Задолженность по таким кредитам к середине мая выросла на 131,3 млрд рублей, до 193,1 млрд рублей.

Фото: Андрей Махонин/ТАСС
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В минэкономразвития называют "очень высоким" и темп реализации программы выдачи кредитов системообразующим предприятиям на пополнение оборотных средств. "Физически выдано 20 млрд рублей на поддержку предприятий, где занято 105 тысяч человек. Средняя ставка по кредитам - 3,8%, все остальное финансируется из федерального бюджета", - сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

В банки обратилось уже более 300 системообразующих предприятий. Критериев отнесения предприятий к наиболее нуждающимся два: принадлежность к наиболее пострадавшим отраслям и снижение выручки более чем на 30%. На сегодняшний день кредиты получили предприятия из сфер машиностроения, медицинской промышленности, легкой промышленности, стройматериалов.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Роман Маркелов
Экономика Бизнес Экономика Финансы Долги и кредиты Правительство Минэкономразвития

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