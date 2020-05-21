Как выглядели бы герои сказок, нарисованные великими художниками

Как бы выглядела "Дюймовочка", если бы иллюстрации к сказке создал Марк Шагал? А можете представить себе "Гадкого утенка", нарисованного Ван Гогом? Известные сказочные сюжеты и узнаваемые стили художников разных эпох соединились в первом в России музее книг виртуальной реальности "Сказки в стиле великих художников".

В интерактивном музее дети чувствуют себя увереннее взрослых. Ловко орудуя мышкой и клавиатурой, они переходят от одной картины к другой, радостно узнавая любимых сказочных героев, включают аудиогид, листают виртуальные книги и чувствуют себя взрослыми посетителями почти настоящего музея. А виртуальный экскурсовод-искусствовед Элина Гритчина ненавязчиво рассказывает на двух языках, русском и английском, о жизни и творчестве таких великих художников, как Сальвадор Дали, Винсент Ван Гог, Густав Климт, Пабло Пикассо, Василий Кандинский, Клод Моне, Марк Шагал, Питер Брейгель, Энди Уорхол и Рой Лихтенштейн.

Идея создания музея принадлежит основателю издательства VoiceBook Евгении Ханоянц, которая решила таким оригинальным способом сделать первое знакомство детей с искусством еще более доступным.

"Я начала с художников. Проанализировала статьи, посоветовалась с искусствоведом и составила список из двенадцати самых узнаваемых художников в мире. Именно узнаваемых, чтобы охватить как можно больше люде, которые "узнают" на обложке книг стиль, чтобы было ощущение, что изображение очень знакомо, но ново", - рассказывает она.

Следующим шагом стал подбор самых издаваемых детских сказок. "У меня складывалось ощущение в процессе подбора, что по-другому и быть не может - что воздушная "морская" Русалочка должна быть в стиле Моне, а необыкновенную и сюрреалистическую Алису нужно попробовать нарисовать в манере Дали", - отметила Ханоянц.

Она уверяет, что художников убеждать не пришлось. Почти все реагировали на идею словами "Ух ты! Хочу попробовать!". "Думаю, потому что это достаточно сложная, творческая и нетривиальная, интересная задача, - рассказывает Евгения. - Были даже двое художников, которые дрались за работу - это были Кандинский и "Три поросенка" и Ван Гог и "Гадкий утенок"".

Многодетная мама Евгения Ханоянц хорошо знает и чувствует болевые точки современных мам. "Большое количество информации, с одной стороны, и, с другой, ее разрозненность, сомнительное качество, отвлекающие детали вроде рекламы, - делится она наболевшим. - Бывает сложно увлечь ребенка, сфокусировать. Через эти книги, а теперь и через выставку "убиваю" сразу нескольких зайцев. Все начинается как игра, знакомая всем детям "ходилка", но постепенно ребенок увлекается, начинает слушать и разбираться в разных стилях и манерах письма художников".

Получается такой симбиоз и мультимедийность. Через книги к картинам, через картины к художникам, через игру к чтению и новым знаниям.

Впервые картины и книги были представлены на выставке в ноябре 2019 года в ART PLAY, на которой побывало около 2 тысяч человек. В планах было показать экспозицию в Санкт-Петербурге, Китае и Италии. Но из-за пандемии пришлось все отменить. И тогда появился виртуальный музей, который открыт для всех на сайте издательства. В скором времени Евгения обещает запустить еще и бесплатное мобильное приложение.