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21.05.2020 18:33
Рубрика: Экономика

Пострадавших попросили остаться

Текст: Екатерина Петрова
Российская газета - Федеральный выпуск № 109(8163)
На дополнительную помощь могут рассчитывать ИП и микропредприятия, малые и средние компании из 11 наиболее пострадавших отраслей (сферы определяются по ОКВЭД, их список пополняется).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Среди наиболее весомых мер - автоматическая отсрочка по всем налогам, кроме НДС. По большинству платежей она предоставлена на полгода. Так, продлен срок уплаты налога на прибыль, УСН, ЕСХН за прошлый год, а также авансовым платежам по налогу на имущество организаций, транспортному и земельному налогам.

Фото: Варвара Гертье/РИА Новости
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Бизнес из пострадавших отраслей получил право на беспроцентные кредиты на поддержку занятости сроком на шесть месяцев. Уже заключено 15,2 тыс. кредитных соглашений по ставке 0% на сумму 36,6 млрд рублей, сообщили "РГ" в минэкономразвития. Срок кредита может быть продлен еще на шесть месяцев, но уже под 4%. Сумма поддержки рассчитывается из числа работников, помноженного на размер МРОТ.

Организации и ИП из пострадавших отраслей могут получить отсрочку по арендным платежам за аренду муниципальной, государственной и частной недвижимости. Всего по отсрочке/снижению и освобождению от арендных платежей заключено 9632 допсоглашения на общую сумму 1,5 млрд рублей, сообщили в минэкономразвития. Льготы предоставлены 1,8 тыс. арендодателями в отношении около 30 тыс. объектов недвижимого имущества. Первые выплаты начнутся не ранее 2021 года, делать их можно поэтапно.

Наконец, бизнес стал получать и прямые субсидии (гранты), их можно потратить на зарплаты, оплату долгов за коммуналку. Получить субсидию можно в случае, если коллектив был сохранен на 90%, нет недоимок по налогам и страховым взносам свыше трех тысяч рублей. Для получения субсидии за апрель надо подать заявление в ФНС до 1 июня, за май - в течение июля. Налоговики рассчитают субсидию из расчета МРОТ на сотрудника. По данным ФНС на 21 мая организациям и ИП выдано более 352 тыс. субсидий на 24 млн рублей. Всего заявления подали 751 тыс. предпринимателей.

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