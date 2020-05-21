Около 100 млрд рублей выделяется из госбюджета на поддержку строительной сферы. Такие решения были приняты по итогам апрельского совещания о поддержке отрасли у президента РФ Владимира Путина. Это должно помочь сохранить рабочие места в строительстве - в отрасли работают около 5 млн человек, еще 3-4 млн в смежных отраслях. Кроме того, финансовые вливания должны предотвратить банкротство застройщиков и приостановку возведения жилья. Выделяемые средства позже вернутся государству в виде налогов, подчеркивают в минстрое.

Подешевеют кредиты для компаний, строящих жилые дома - им будет субсидироваться ставка до уровня ключевой (сейчас это 5,5%). "При этом застройщик обязан вовремя ввести дома, запланированные на 2020-2021 годы, и сохранять численность своих сотрудников, которая была у него на 1 мая. Это проверяется по данным об отчислениях страховых взносов в Пенсионный фонд РФ", - отметил и.о министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин. На это выделяется 12 млрд рублей. Ожидается, что субсидирование кредитов заработает в начале лета. Вместе с тем до января следующего года для тех, кто строит дома с привлечением средств дольщиков, объявлен мораторий на пени и штрафы за просрочку ввода домов в эксплуатацию, отсрочено до нового года включение таких домов в разряд проблемных.

Еще около 30 млрд рублей выделено на докапитализацию Фонда защиты прав дольщиков. За счет этого получить свои квартиры или вернуть вложенные суммы смогут еще около 10 тысяч обманутых дольщиков. Фонд предварительно отобрал 115 проблемных домов в 24 регионах, площадь квартир в которых составляет 1,3 млн кв. м.

50 млрд рублей выделяется ДОМ.РФ в виде госгарантий на выкуп невостребованных квартир у застройщиков. Это, помимо субсидированной ставки по ипотеке в 6,5%, поможет компаниям в условиях падения спроса на жилье. Выкупать будут только стандартные квартиры. Сумму распределят по регионам пропорционально объему строительства, сообщает ДОМ.РФ. В регионах будут проводиться аукционы - в первую очередь средства пойдут на квартиры застройщиков, которые предложат больший дисконт. "Немного позже мы сможем выйти на рынок с выкупленными квартирами, но в первую очередь будем предлагать субъектам РФ. Может быть, в регионах смогут так реализовать программу расселения аварийного фонда или решить другие вопросы", - сказал гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Застройщики временно освобождены от штрафов за срыв сроков ввода домов в эксплуатацию

Ускоренная ликвидация аварийных домов станет еще одной из мер поддержки застройщиков. Регионы набрали хороший темп по переселению из аварийного жилья, подчеркнул замглавы минстроя Максим Егоров. "До конца 2024 года должно быть переселено 530 тысяч человек из 9,5 млн квадратных метров аварийного жилья", - напомнил он. По словам председателя наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергея Степашина, в большинстве регионов реально завершить расселение до конца 2023 года, а в некоторых - в 2022 году, на 1-2 года раньше срока.

В список системообразующих предприятий включены 54 группы строительных компаний, в случае критических проблем они смогут обратиться за дополнительной господдержкой.