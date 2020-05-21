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21 мая 2020 г.

Распоряжение главы Республики Карелия от 20 мая 2020 года № 313-р

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 апреля 2020 года, № 1000202004100005, 1000202004100003, 1000202004100002, 1000202004100004, 1000202004100013, 1000202004100014, 1000202004100011, 1000202004100015, 1000202004100018, 1000202004100006, 1000202004100016, 1000202004100007, 1000202004100009, 1000202004100010, 1000202004100012; 13 апреля 2020 года, № 1000202004130003; 15 апреля 2020 года, № 1000202004150001; 20 апреля 2020 года, № 1000202004200003, 1000202004200002; 24 апреля 2020 года, № 1000202004240005; 27 апреля 2020 года, № 1000202004270001, 1000202004270005; 28 апреля 2020 года, № 1000202004280001; 29 апреля 2020 года, № 1000202004290003; 4 мая 2020 года, № 1000202005040002, 1000202005040001, 1000202005040005; 6 мая 2020 года, № 1000202005060002; 12 мая 2020 года, № 1000202005120007, 1000202005120006; 13 мая 2020 года, № 1000202005130011; 15 мая 2020 года, № 1000202005150002; 18 мая 2020 года, № 1000202005180002, 1000202005180001) с изменениями, внесенными распоряжением Главы Республики Карелия от 19 мая 2020 года № 309-р, следующие изменения:

1) пункт 8.2 дополнить словами ", принимать гостей, посетителей по месту своего проживания (пребывания) без уважительных причин (таких, как необходимость ухода за лицами пожилого возраста, лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, несовершеннолетними, и другие причины по согласованию с органами местного самоуправления поселений)";

2) абзац одиннадцатый пункта 8.4 изложить в следующей редакции:

"Разрешить в целях обеспечения изоляции (самоизоляции) передвижение на личном автомобильном транспорте от места жительства (пребывания) по месту регистрации к загородным жилым, дачным, садовым домам и обратно при наличии документов (копий документов), указанных в абзаце десятом настоящего пункта, при условии исключения контактирования с иными лицами, кроме проживающих совместно членов семьи.".

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков



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