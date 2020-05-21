Новости

В России зрителей в театрах могут начать рассаживать в шахматном порядке 23:12
Минэкономики ожидает роста курса доллара до 75-76 рублей к концу года 23:05
В РФС не исключили досрочного завершения сезона в РПЛ 22:12
Росавиация и Роспотребнадзор согласовали условия работы авиакомпаний 22:09
Глава Минздрава назвал возможный срок появления вакцины от коронавируса 21:36
Минздрав: Все стимулирующие выплаты врачам были сделаны к 15 мая 21:33
Минобороны сообщило о снижении числа военных с выявленным коронавирусом 21:21
Йоргос Лантимос снимет готический вестерн по "Чудищу Хоклайнов" 21:01
АвтоВАЗ порадует россиян новыми кроссоверами 20:51
Предпринимателям упростили подачу заявления на субсидию в размере МРОТ 20:39
Регионам рекомендовано возобновить работу органов по сертификации и лабораторий 20:32
Стратегическая подлодка "Князь Владимир" прошла испытания 20:31
Трамп официально объявил о выходе США из Договора по открытому небу 20:31
Миронов обсудил запрет продажи "шкаликов" возле касс 20:17
"Дочки" системообразующих предприятий получат кредиты по льготной ставке 20:15
В Москве с 27 мая будут действовать только столичные цифровые пропуска 20:10
Врачи описали осложнения на щитовидку после выздоровления от COVID-19 20:08
Олимпийский чемпион по борьбе Садулаев переболел коронавирусом 20:07
Режиссер "Под Сильвер-Лэйк" снимет супергеройское кино 20:05
Собянин: Появилась надежда на скорое окончание пандемии 20:02
Собянин: Возвращать работников в офисы пока рано 19:58
ЦИК распорядился разморозить средства на подготовку голосования по Конституции 19:49
В Адыгее скончался один из участников массовых похорон 19:48
В Москве каршеринг возобновит работу с 25 мая 19:45
Медведев: Пришло время сформировать госполитику в лесной отрасли 19:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Как изменились цены на продукты во время карантина
Как изменились цены на продукты во время карантина
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
21.05.2020 23:02
Рубрика: Спорт

Незыблемый Карполь

82-летний наставник признан лучшим тренером нашей женской Суперлиги
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск № 109(8163)
Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) совместно с титульным спонсором Суперлиги провели голосование болельщиков по определению лучших игроков и тренеров в чемпионате России 2019/20. Названы четыре лауреата.

У мужчин сильнейшим волейболистом назван диагональный нападающий ВК "Зенит-Казань" и национальной сборной Максим Михайлов. Лидер представляющей Свердловскую область "Уралочки-НТМК" Ксения Парубец признана лучшим игроком женского чемпионата. Она также выступает за сборную.

Напомним, что Суперлига была прервана на стадии плей-офф, итоговая классификация проведена по положению в регулярном сезоне. Казанцы завоевали "серебро", уралочки взяли бронзовые награды.

Болгарский специалист Пламен Константинов, который привел новосибирский "Локомотив" к первому в истории клуба российскому "золоту", победил в номинации "Лучший тренер мужской Суперлиги".

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Пляжные волейболисты смогут начать выступления лишь в июле

Признание рулевого "Уралочки-НТМК" Николая Карполя лауреатом аналогичной номинации для женских команд выглядит знаковым. Бывший наставник сборных СССР, Объединенной Команды, СНГ и России, творец наших олимпийских триумфов в Москве-1980 и Сеуле-1988 бессменно находится у руля "Уралочки" с 1969-го, то есть уже 51 год. Выступающая на домашних аренах в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге команда значительно уступает основным конкурентам в борьбе за медали в мощи клубного бюджета, однако всегда на равных и успешно бьется за место на пьедестале, Карполь продолжает воспитывать игроков для российских сборных всех возрастов. Творческой активности, работоспособности и эффективности мэтра можно только позавидовать. Все, что делает Карполь, достойно восхищения.

Но вместе с тем начавшееся сейчас в ряде СМИ активное позиционирование Николая Васильевича как человека, достойного включения в Книгу рекордов Гиннесса в качестве обладателя мирового рекорда по числу сезонов подряд на посту главного тренера топовой команды по игровому виду спорта, есть лишь следствие незнания истории нашего спорта.

Основатель баскетбольного женского подмосковного "Спартака" (ныне - "Спартак", Ногинск из Премьер-лиги) Давид Берлин с 1949 года по середину 2000-х беспрерывно занимал пост главного тренера. Это как минимум 55 (!) сезонов кряду. Затем Берлин перешел на руководящие должности в клубе. 12 июля нынешний зам. гендиректора БК "Спартак" (Ногинск) справит 95-летие. Получается, он 71 год (!) бессменно в своей команде.

Спорт Волейбол

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
В Госдуме призвали США к ответу за выход из Договора по открытому небу
ЦИК распорядился разморозить средства на подготовку голосования по Конституции
Минобороны развернет в Дагестане два госпиталя для борьбы с COVID-19
Госдума одобрила поправку об удвоении выплат семьям с детьми
Принят закон о едином регистре сведений о населении России
Праздник
Праздник
Алина Загитова рассказала, как отпразднует совершеннолетие
Умер Юрий Гомоляко, игравший в одном звене с Валерием Харламовым