Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) совместно с титульным спонсором Суперлиги провели голосование болельщиков по определению лучших игроков и тренеров в чемпионате России 2019/20. Названы четыре лауреата.

У мужчин сильнейшим волейболистом назван диагональный нападающий ВК "Зенит-Казань" и национальной сборной Максим Михайлов. Лидер представляющей Свердловскую область "Уралочки-НТМК" Ксения Парубец признана лучшим игроком женского чемпионата. Она также выступает за сборную.

Напомним, что Суперлига была прервана на стадии плей-офф, итоговая классификация проведена по положению в регулярном сезоне. Казанцы завоевали "серебро", уралочки взяли бронзовые награды.

Болгарский специалист Пламен Константинов, который привел новосибирский "Локомотив" к первому в истории клуба российскому "золоту", победил в номинации "Лучший тренер мужской Суперлиги".

Признание рулевого "Уралочки-НТМК" Николая Карполя лауреатом аналогичной номинации для женских команд выглядит знаковым. Бывший наставник сборных СССР, Объединенной Команды, СНГ и России, творец наших олимпийских триумфов в Москве-1980 и Сеуле-1988 бессменно находится у руля "Уралочки" с 1969-го, то есть уже 51 год. Выступающая на домашних аренах в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге команда значительно уступает основным конкурентам в борьбе за медали в мощи клубного бюджета, однако всегда на равных и успешно бьется за место на пьедестале, Карполь продолжает воспитывать игроков для российских сборных всех возрастов. Творческой активности, работоспособности и эффективности мэтра можно только позавидовать. Все, что делает Карполь, достойно восхищения.

Но вместе с тем начавшееся сейчас в ряде СМИ активное позиционирование Николая Васильевича как человека, достойного включения в Книгу рекордов Гиннесса в качестве обладателя мирового рекорда по числу сезонов подряд на посту главного тренера топовой команды по игровому виду спорта, есть лишь следствие незнания истории нашего спорта.

Основатель баскетбольного женского подмосковного "Спартака" (ныне - "Спартак", Ногинск из Премьер-лиги) Давид Берлин с 1949 года по середину 2000-х беспрерывно занимал пост главного тренера. Это как минимум 55 (!) сезонов кряду. Затем Берлин перешел на руководящие должности в клубе. 12 июля нынешний зам. гендиректора БК "Спартак" (Ногинск) справит 95-летие. Получается, он 71 год (!) бессменно в своей команде.