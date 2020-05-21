Политики второй по величине экономики мира мобилизуют капитал и ресурсы для оказания помощи пострадавшим от эпидемии коронавируса, обеспечивая всем необходимым миллионы предприятий для борьбы с ее последствиями.

Исследование, проведенное газетой China Daily, показывает, что с начала вспышки в стране правительство приняло ряд мер для возобновления производства и деятельности предприятий, включая введение фискальной, монетарной, финансовой и торговой политики.

Исследование включало всесторонний анализ программных документов, выпущенных министерствами и комиссиями за последние несколько месяцев. В ходе него были выявлены наиболее часто встречающиеся ключевые слова в документах: "малые и средние предприятия (МСП)", "возобновление производства", "обеспечение стабильности цепочки поставок", "обеспечение занятости" и "политика льготного налогообложения".

Ряд поддерживающих мер, особенно тех, которые направлены на снижение процентных ставок, рефинансирование задолженностей, возобновление займов и предоставление специальных кредитных линий для возобновления производства на МСП, неоднократно упоминаются рядом различных госорганов, включая Государственный комитет по развитию и реформам, министерство финансов и Главное налоговое управление.

Преференции также были предоставлены конкретным отраслям. К примеру, в отношении концепции "Интернет плюс" - применение интернета и других информационных технологий в традиционных отраслях.

Политики предположили, что предприятия, в полной мере использующие быстро развивающиеся интернет-услуги Китая, ускоряют цифровизацию и способствуют повышению уровня потребления.

Сектор услуг, включая гостиницы, рестораны и трудоемкую обрабатывающую промышленность, серьезно пострадал из-за ограничений, наложенных на передвижения людей во время эпидемии коронавируса.

Исследование показало, что политика, разработанная для МСП, была ориентирована, в частности, на эти отрасли. Одновременно поддержку получили также гражданская авиация, оптовая и розничная торговля, туризм, интернет-технологии и сельское хозяйство.

Одна из таких мер - предоставление благоприятных процентных ставок компаниям, которые значительно пострадали от пандемии.

Среди других мер - передача государственных заказов на перевозку материалов для борьбы с вирусом логистическим и транспортным компаниям. Кроме того, государство поощряет возвращение рабочих-мигрантов из крупных городов в свои родные города с тем, чтобы они начинали там предпринимательскую деятельность, что обеспечит рабочие места фермерам в сельских районах.

В городе Циндао провинции Шаньдун производят знаменитые скоростные поезда. Фото: Чжан Цзиньган / Для China Daily

Народный банк Китая будет использовать такие инструменты денежно-кредитной политики, как операции на открытом рынке, чтобы обеспечить рынку достаточную ликвидность и поддерживать стабильные процентные ставки. Как говорят в банке, в рамках финансовой поддержки экономики объем новых кредитов в первом квартале этого года достиг почти 7 триллионов юаней (988 миллиардов долларов).

Чтобы поддержать эффективные инвестиции, будут предприняты усилия для ускорения выпуска и использования специальных облигаций местных органов власти, причем приоритет будет отдан регионам с крупными проектами и низким риском. К концу марта стоимость таких облигаций, выпущенных в этом году, составила 1,08 триллиона юаней, что на 63 процента больше, чем в предыдущем году.

Участник платформы для исследований в области финансовой политики и академических обменов China Finance 40 Forum, член глобального совета Академии общественных наук КНР Юй Юндин говорит, что политики страны оперативно отреагировали на кризис в области здравоохранения.

"Их приоритет - обуздать пандемию независимо от того, сколько это будет стоить. Поскольку рынки не могут нормально функционировать в чрезвычайных ситуациях, государство должно играть решающую роль. К счастью, административный механизм Китая функционирует эффективно, - говорит Юй. - Правительство также нашло способы помочь предприятиям пережить кризис, уделяя особое внимание МСП. Оно сократило налоги, снизило сборы и предоставило щедрые компенсации наиболее пострадавшим предприятиям. Кроме того, политики прибегли к дружественным рынку мерам по управлению распределением финансовых ресурсов, а также возможному ослаблению некоторых финансовых ограничений".

По словам Юя, благодаря такой политике и постепенному возобновлению работы и производства, уровень потребления может быстро восстановиться после эпидемии коронавируса.

В исследовании также были проанализированы некоторые ключевые экономические показатели, включая индекс потребительских цен (ИПЦ), а также индекс менеджеров по закупкам, или индекс деловой активности.

ИПЦ страны - основной показатель инфляции - в целом вырос с момента начала эпидемии, но потребители купили меньше одежды в первом квартале по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Количество сделок с недвижимостью также сократилось.

В марте значение индекса деловой активности превысило 50 в производственном и непроизводственном секторах. Значения выше 50 указывают на увеличение активности, тогда как значения ниже этой отметки указывают на ее снижение. Данные за март показывают, что ситуация с профилактикой и контролем пандемии продолжает улучшаться, производство возобновляется, жизнь возвращается в нормальное русло, а экономическое развитие показывает положительную динамику.

Во время эпидемии резко вырос спрос на онлайн-покупки и услуги, благодаря чему цифровая экономика стала новой движущей силой. Исследование China Daily показало, что в январе и феврале вырос спрос на электронную торговлю, онлайн-образование, развлечения, телемедицину и другие услуги.

Между тем был принят пакет мер по переводу ключевых отраслей на цифровые технологии. Будет ускорено строительство новой цифровой инфраструктуры для развития сотовой технологии пятого поколения, или 5G, центров обработки данных и промышленного интернета.

Несмотря на возможность краткосрочного замедления во время эпидемии, многие аналитики выражают уверенность в перспективах китайской экономики.

Доцент Школы государственной политики им. Ли Куан Ю Национального университета Сингапура Гу Цинъян говорит, что, эффективно борясь с кризисом, вызванным коронавирусом, и предпринимая решительные действия, Китай обеспечил стабильность и безопасность для нормального функционирования цепочек мирового промышленного производства и поставок.

По словам Гу, использование ряда мер для усиления преимуществ этих цепочек позволило стране поставить большое количество антивирусных материалов международным организациям и более чем 100 странам.

Строительство новой инфраструктуры в Китае, основанной на использовании технологии 5G, больших данных и искусственного интеллекта, обеспечит новым цепям производства и поставок важную поддержку, добавляет Гу.

Глава отдела экономических исследований в Исследовательском институте Дайва в Японии Такаси Кодама считает, что Китай добился заметного прогресса в восстановлении экономики.

По его словам, если частный сектор страны, который в меньшей степени затронут ухудшением мировой экономики, сможет быстро восстановиться, это даст надежду другим странам и обеспечит столь необходимый импульс для финансовых рынков во всем мире.

По словам Такаси, Китай также предпринял шаги для стабилизации внешней торговли и инвестиций, с новой силой доверившись глобализации, в которую он продолжает верить, несмотря на растущий в некоторых странах скептицизм.

"В целом Китай демонстрирует миру, что его экономика достаточно устойчива, чтобы противостоять воздействию пандемии коронавируса", - добавляет он.