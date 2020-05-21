Китай больше не входит в число крупнейших инвесторов в Германии

Впервые за последнее десятилетие Китай не вошел в тройку важнейших иностранных инвесторов в Германии. Лидерами на немецком рынке вновь стали США, за ними следуют Великобритания и Швейцария, сообщает портал finanzen.net.

По данным федерального агентства по развитию бизнеса Germany Trade & Invest (GTAI), в 2019 году в Германии зарегистрировались только 154 представительства из КНР. При этом количество проектов, подлежащих реализации, падает четвертый год подряд. В 2016 году их было почти вдвое больше. В списке лидируют США с 302 проектами, Великобритания -185 и Швейцария - 184.

"Экономика Китая росла в 2019 году медленнее из-за торгового спора с США. Поэтому в центре внимания больше находится собственная страна. Инновации и инфраструктура должны продвигаться там", - цитирует Reuters управляющего директора GTAI Роберта Херманна. По его словам, правительство Китая регулирует экспорт капитала. Больше внимания уделяется внутренним инвестициям.

Херманн уточнил, что США остаются наиболее важным источником иностранных инвестиций в Германии. Этому способствовала налоговая реформа. Компании получили больше капитала, который используют для вложений и расширения бизнеса.

После Brexit в Германии активизировались инвесторы из Великобритании, указал управляющий директор GTAI. Количество представительств британских фирм постоянно увеличивается. Они хотят закрепиться в континентальной Европе.

В GTAI полагают, что из-за глобального спада, вызванного пандемией коронавируса, инвестиции в текущем году в Германии продолжат сокращаться. В первом квартале они уменьшились на 17 процентов. "Мы должны использовать структурные реформы для создания рамочных условий, дающих работникам и компаниям попутный ветер при перезапуске активности, чтобы они могли быстро вернуться в фазу подъема", - комментирует ситуацию министр экономики Германии Петер Альтмайер.