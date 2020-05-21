Курс доллара опустился ниже 71 рубля

Курс российской валюты снова укрепляется в начале торгов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей.

По состоянию на 10.10 мск на минимуме доллар снижался до отметки 70,8 рубля, евро - 77,67 рубля. Российской валюте помогают укрепляться цены на нефть - в четверг утром стоимость барреля европейской марки Brent находится выше 36 долларов, следует из данных биржи ICE.

Главной идеей на рынке остается возможное снижение на июньском заседании ключевой ставки Банка России на 0,5-1 процентный пункт с текущих 5,5% годовых. Это приводит к переоценке акций, а также стимулирует инвесторов и спекулянтов покупать ОФЗ, говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Накануне Минфин реализовал ОФЗ на рекордные почти 170 млрд рублей. Предыдущий рекорд продаж ОФЗ состоялся в апреле 2019 года и превысил 137 млрд рублей. "Столь резкое повышение спроса на ОФЗ не могло не отразиться на рубле, и он не разочаровал. Вероятно, что тенденция сохранится вплоть до заседания ЦБ РФ в июне, хотя столь резкого укрепления уже может не быть", - говорит Кочетков.