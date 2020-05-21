Постановление правительства Ленинградской области от 21 мая 2020 года № 319 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ленинградской области за первый квартал 2020 года"

В соответствии с областным законом от 7 апреля 2006 года № 19-оз "О прожиточном минимуме в Ленинградской области" Правительство Ленинградской области постановляет:

Установить величину прожиточного минимума в Ленинградской области за первый квартал 2020 года на душу населения 11129 рублей, для трудоспособного населения - 12060 рублей, пенсионеров - 9489 рублей, детей - 10701 рубль.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко







