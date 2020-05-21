Лукашенко призвал не расслабляться перед угрозами коронавируса

По словам главы государства, расслабляться пока нельзя, хотя поступающие данные и дают основания констатировать, что обстановка постепенно улучшается, особенно в Витебске и Минске, где "заболеваемость уже идет на спад". Но и впредь "надо держаться изо всех сил и спасать людей, потому что в итоге останется один показатель - смертность", - подчеркнул президент, выразив предположение, что в этом напряженном режиме врачам придется сражаться еще как минимум месяц. "Конечно, не тот уровень уже, легче немножко стало, но не расслабляться", - повторил свою позицию Лукашенко.

Он констатировал в этой связи, что пандемия коронавируса в мире в целом влияет и на экономическое развитие, порождает социальные вопросы, решать которые необходимо на государственном уровне. "Мне надо это все объединять, сопоставлять, связывать и управлять страной и обществом. Поэтому если будут ваши рекомендации для меня в этом плане, я готов их выслушать", - добавил он, обращаясь к своим визави.

Следует добавить, что, по официальным данным в РБ, коронавирусом заражены 33 371 человек. Количество жертв заболевания достигло 185 человек. Минздрав отмечает, что скончались граждане "с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией". Выздоровели и выписаны из больниц 12 057 пациентов, у которых ранее подтвердился диагноз COVID-19. Всего в республике проведено 403 236 тестов.