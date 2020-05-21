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Рубрика: Экономика

Маркировка лекарств стала обязательной для лицензирования

Текст: Ирина Невинная
Российские производители лекарств, медицинские и фармацевтические организации обязаны вносить информацию о лекарственных препаратах в федеральную государственную информационную систему мониторинга движения. Фармкомпаниям дополнительно предписано наносить маркировку на первичную (для лекарств, для которых не предусмотрена вторичная упаковка) и вторичную (потребительскую) упаковку. Об этом сообщили сегодня в министерстве здравоохранения России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эти требования содержатся в трех постановлениях правительства (№№ 686, 687, 688 от 15.05.2020 г.), которые приняты в рамках подготовки к запуску обязательной маркировки лекарств. Они вошли в перечень лицензионных требований, которым должен соответствовать участник рынка обращения лекарственных препаратов, и станут обязательными с 1 июля 2020 года.

Фото: iStock
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"Расширение лицензионных требований к субъектам обращения лекарств - это важный шаг к практической реализации внедрения системы мониторинга движения лекарственных препаратов, - поясняет министр здравоохранения России Михаил Мурашко. - Все участники рынка обязаны внедрить у себя необходимые бизнес - процессы, чтобы система в полной мере заработала. Это сделает наш рынок лекарств максимально прозрачным, что в том числе позволит обеспечить граждан безопасными и эффективными лекарствами".

Внедрение системы мониторинга движения лекарств позволит защитить население от фальсифицированных и контрафактных, а также недоброкачественных лекарств, поскольку позволит быстро установить, в какие именно аптеки и медучреждения попала партия препаратов, к которой возникли претензии. Кроме того, с помощью маркировки можно будет проверить легальность любого лекарства, которое покупается в аптеке, а также не завышена ли на него розничная цена. Такой тест будет доступен, если установить на мобильный телефон специальное приложение.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
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"Стартовавшая в октябре 2019 года обязательная маркировка лекарств семи высокозатратных нозологий показала хорошие результаты, - сообщили в минздраве. - Система мониторинга движения лекарственных препаратов внедрена отечественными и зарубежными фармпроизводителями, а также оптовыми и розничными организациями".

В министерстве напомнили, что срок введения обязательной маркировки всех лекарств - 1 июля 2020 года, это предусмотрено федеральным законом от 12.04.2020 №61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств".

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Минздрав

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