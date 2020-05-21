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21.05.2020 14:04
Рубрика: Власть

Медведев назвал последствия COVID-19 для мира

Текст: Айсель Герейханова

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев оценил последствия пандемии коронавируса для всего мира. По его словам, тенденции к глобализации останутся, хотя рынки какое-то время будут закрыты.

Фото: Александр Корольков/РГ
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"Рынки, скорее всего, будут закрытыми и суженными еще достаточно долго, но это не означает, что с глобализмом как с определенным движением последних лет покончено. Глобальный мир останется, но он безусловно станет другим", - сказал он в ходе конференции Startup Village LiveStream.

Медведев также призвал всех делиться информацией - научной, практической, навыками, различного рода технологическими решениями. Он уверен, что транспарентность в период кризиса - главное условие для выживания.

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