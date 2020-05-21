Медведев: Пришло время сформировать госполитику в лесной отрасли

В России назрел момент для уточнения всей государственной политики в лесной отрасли, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Зампред Совбеза в четверг собрал в режиме видеосвязи совещание по вопросам исполнения поручений президента в сфере развития лесной отрасли и ситуации с области борьбы с лесными пожарами в этом году. "Постоянно актуальная для нас тема - это работа, нацеленная на прекращение вывоза из страны огромного количества непереработанной древесины, которая часто вывозится в том числе под видом переработанной, - подчеркнул Медведев. - Задача эта стоит много лет. Решить ее пока, скажем прямо, не удается, поскольку сильны лоббистские возможности различных структур, которые этим занимаются на региональном уровне. Там возникают целые коррупционные синдикаты".

На российской древесине при этом зарабатывают миллиарды долларов соседние государства. В это же время в нашей стране недостаточно быстро создаются условия для глубокой переработки древесины, заметил зампред Совбеза. "И это, как следствие, упущенная страной экономическая выгода, которая бы поступала в бюджеты всех уровней, если бы мы перерабатывали лес на собственной территории, запуская новые производства, модернизируя существующие", - заявил он.

Дмитрий Медведев также призвал не забывать о необходимости восстановления российских лесов, для чего надо внедрять современные технологии лесопользования. Задача до сих пор остается исключительно важной, констатировал он.