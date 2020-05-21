Новости

Миронов обсудил запрет продажи "шкаликов" возле касс 20:17
Эксперты проанализировали, кто на Дону заболевает коронавирусом 20:17
"Дочки" системообразующих предприятий получат кредиты по льготной ставке 20:15
В Москве с 27 мая будут действовать только столичные цифровые пропуска 20:10
Врачи описали осложнения на щитовидку после выздоровления от COVID-19 20:08
Олимпийский чемпион по борьбе Садулаев переболел коронавирусом 20:07
Режиссер "Под Сильвер-Лэйк" снимет супергеройское кино 20:05
Собянин: Появилась надежда на скорое окончание пандемии 20:02
Собянин: Возвращать работников в офисы пока рано 19:58
ЦИК распорядился разморозить средства на подготовку голосования по Конституции 19:49
В Адыгее скончался один из участников массовых похорон 19:48
В Москве каршеринг возобновит работу с 25 мая 19:45
Медведев: Пришло время сформировать госполитику в лесной отрасли 19:45
Умер летчик-ас двух войн Сергей Крамаренко 19:39
Создатель "Американской истории ужасов" бросил вызов фанатам 19:33
В Москве мошенники брали с больных деньги за дорогостоящие операции 19:30
Прокуратура Дона открыла "горячую линию" для работающих с COVID медиков 19:27
Предприниматели смогут учесть в затратах расходы на 15 видов медтехники 19:14
Суд заключил на месяц под стражу депутата Заксобрания Кубани 19:10
Собянин: "Ковидные" больницы постепенно разгружаются 18:59
МИД РФ прокомментировал намерение США выйти из Договора по открытому небу 18:54
Собянин надеется, что учебный год в Москве начнется 1 сентября 18:53
Собянин назвал дату открытия МФЦ 18:44
Вышел трейлер боевика с Мелом Гибсоном "Силы природы" 18:42
Собянин рассказал, сколько москвичей сдали тест на антитела к коронавирусу 18:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Как изменились цены на продукты во время карантина
Как изменились цены на продукты во время карантина
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
21.05.2020 19:45
Рубрика: Власть

Медведев: Пришло время сформировать госполитику в лесной отрасли

Текст: Владимир Кузьмин

В России назрел момент для уточнения всей государственной политики в лесной отрасли, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Фото: Виктор Драчев/ТАСС
Конституционный суд постановил изменить Лесной кодекс

Зампред Совбеза в четверг собрал в режиме видеосвязи совещание по вопросам исполнения поручений президента в сфере развития лесной отрасли и ситуации с области борьбы с лесными пожарами в этом году. "Постоянно актуальная для нас тема - это работа, нацеленная на прекращение вывоза из страны огромного количества непереработанной древесины, которая часто вывозится в том числе под видом переработанной, - подчеркнул Медведев. - Задача эта стоит много лет. Решить ее пока, скажем прямо, не удается, поскольку сильны лоббистские возможности различных структур, которые этим занимаются на региональном уровне. Там возникают целые коррупционные синдикаты".

Фото: Пресс-служба губернатора Иркутской области
Минприроды представило основы Стратегии развития лесной отрасли

На российской древесине при этом зарабатывают миллиарды долларов соседние государства. В это же время в нашей стране недостаточно быстро создаются условия для глубокой переработки древесины, заметил зампред Совбеза. "И это, как следствие, упущенная страной экономическая выгода, которая бы поступала в бюджеты всех уровней, если бы мы перерабатывали лес на собственной территории, запуская новые производства, модернизируя существующие", - заявил он.

Дмитрий Медведев также призвал не забывать о необходимости восстановления российских лесов, для чего надо внедрять современные технологии лесопользования. Задача до сих пор остается исключительно важной, констатировал он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Совет Безопасности

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
ЦИК распорядился разморозить средства на подготовку голосования по Конституции
МИД РФ прокомментировал намерение США выйти из Договора по открытому небу
Минобороны развернет в Дагестане два госпиталя для борьбы с COVID-19
Госдума одобрила поправку об удвоении выплат семьям с детьми
Принят закон о едином регистре сведений о населении России
Алексей Пушков - о том, как пандемия повлияет на мир сегодняшний и завтрашний
Что нужно знать о весеннем призыве