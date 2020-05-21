Медведев: Программа поддержки малого и среднего бизнеса будет расширяться

Программа поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса будет продолжена и расширена. Об этом заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил на конференции Startup Village LiveStream. По его словам, особенно поддержка нужна тому бизнесу, который оказывал реальные услуги населению: гостиницы, рестораны.

"У нас тоже есть программа (поддержки малого и среднего бизнеса - прим. "РГ"). Мы ее обязательно продолжим и, очевидно, будем расширять", - пообещал Медведев.

Он также считает, что сейчас все страны находятся на стадии выживания.

"Сейчас все мы находимся на стадии выживания. Выживания экономики и выживания в прямом смысле этого слова, поскольку медицинские системы работают на износ, врачи находятся на передовой линии фронта, за что им огромное спасибо", - констатировал заместитель председателя Совбеза.

Всего же, по его словам, придется пройти через три стадии отмены ограничений из-за коронавируса.