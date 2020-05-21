Медведев рассказал о плюсах и минусах самоизоляции

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в целом изоляция отрицательно сказывается на всех. Но есть и положительные черты. При этом он отметил, что государственные служащие не изолируются, "иначе, кто будет управлять". Но все же минусы изоляции ощутили и они.

"Отрицательный момент: меньше контактов с друзьями, контакты с коллегами происходят в режиме онлайн, что не всегда продуктивно", - так Медведев ответил на вопрос ведущей в ходе конференции Startup Village LiveStream, когда его спросили, как ему режим самоизоляции. Среди положительных моментов Медведев также назвал возможность больше общаться с семьей.