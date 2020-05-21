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21.05.2020 13:30
Рубрика: Власть

Медведев заявил о радикальном изменении мира из-за пандемии

Текст: Айсель Герейханова
Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что всем государствам и компаниям придется предпринять огромное количество усилий для того, чтобы сформировать новую модель поведения в условиях пандемии коронавируса.
Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

"Очевидно, что мир изменился, мир изменился радикально и, скорее всего, навсегда. И мне тоже жаль тех обычных времен, в которых мы все находились еще 4 месяца назад", - сказал Медведев на конференции Startup Village LiveStream.

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Пандемия коронавируса вызвала тяжелые экономические последствия для всего мира: это 3% падения мирового ВВП, что составляет примерно 9 трлн долларов, рассказал заместитель председатель Совбеза. "Цифры колоссальные, восполнить их будет очень и очень сложно",- сказал он. Но любой кризис создает и дополнительные возможности.

Так, пандемия коронавируса даст толчок новой технологической революции в мире, считает Медведев.

"Это вынужденный толчок, но человечество неоднократно проходило через такие преобразования, которые были созданы или которые были генерированы теми или иными кризисами, и в том числе пандемиями", - сказал Медведев.

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Он привел в пример Первую мировую войну, когда человечество изобрело антибиотики. Новые лекарства и научные разработки также могут появиться и после пандемии COVID-19.

"Все над этим сейчас работают, мы тоже работаем - у нас около 15 платформ специально для этих целей создано, которые занимаются лекарствами, и около 50 препаратов в настоящий момент находится в разработке", - рассказал Медведев.

Цифровизация экономики - ключевая черта нового мира. По словам Медведева, сегодня в наименьшей степени пострадали те отрасли, которые сумели цифровизироваться. Это онлайн ритейл, удаленные сервисы образования, автоматизация бизнеса. "Сильно выросли потребности на покупки в режиме онлайн. Людей очень интересуют онлайн-кинотеатры, обучающие программы", - констатировал Медведев.

Фото: Gettyimages
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Серьезные перемены, по его словам, ожидают сферу трудовых отношений. Сегодняшняя реальность - это удаленная занятость, использование цифровых технологий в работе. Соответственно это требует изменение модели трудового законодательства.

"Нам исключительно важно, чтобы все эти модели были погружены в наше трудовое право, для того чтобы защитить работников и не поставить работодателей в сложную ситуацию", - пояснил Медведев и анонсировал, что трудовое законодательство будет корректироваться.

Путь, который предстоит пройти всему миру в условиях пандемии, исключительно трудный, констатировал Медведев. "Но это не значит, что мы должны опустить руки и позволить пандемии растерзать человечество", - заключил он.

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