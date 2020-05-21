Мэр Мадрида рассказал, когда испанцы смогут гулять в парках

Крупные парки Мадрида останутся закрытыми для посещения до тех пор, пока регион не перейдет ко второму этапу (фазе 1) четырехступенчатого плана выхода из карантина. Об этом рассказал мэр испанской столицы Хосе Луис Мартинес-Алмейда.

Речь идет о 19 парках, гулять в которых жителям Мадрида запретили еще в марте, когда в стране был введен карантин, и выходить на улицу разрешалось только в случае крайней необходимости. Со 2 мая испанцам позволили выходить из дома, чтобы подышать свежим воздухом или заняться спортом, однако парки так и остались закрытыми. Как заявили тогда в мэрии, это было необходимо, чтобы не допустить скопления большого количества людей. Лишь через несколько дней власти города сняли запрет на прогулки по скверам и другим небольшим зеленым зонам.

И вот теперь градоначальник раскрыл, когда же будут открыты остальные парки столицы. По его словам, это произойдет, когда центральное правительство даст добро на переход всего Мадридского региона ко второму этапу (фаза 1). Пока автономное сообщество в целом и сама столица находятся на промежуточном этапе (фаза 0,5). Его придумали, чтобы снять хоть часть ограничений, поскольку из-за большого числа инфицированных Мадрид не соответствовал условиям для перехода на второй этап.

Кстати, из-за закрытия парков против Мартинеса-Алмейды и его советника по вопросам окружающей среды Франсиско Борхи Карабантанте был подан иск. Их обвинили в нарушении прав граждан на свободу передвижения. Однако прокуратура не поддержала истца, отмечает El Confidencial.