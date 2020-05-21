МИД назвал прибывшие из США в РФ аппараты ИВЛ искренним жестом

Прибывающая в РФ из США партия аппаратов искусственной вентиляции легких является искренним жестом, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

"Сегодня в Москву американским спецбортом из США прибывает партия аппаратов искусственной вентиляции легких. Данная поставка осуществлена в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты между президентами России и США", - сообщила Захарова в ходе брифинга.

Она также добавила, что речь идет об "искренних, гуманитарных жестах и взаимодействии в чрезвычайных условиях, оказании содействия на безвозмездной основе".

Напомним, ранее глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что президент РФ Владимир Путин принял его предложение поставить в Россию аппараты ИВЛ для помощи в борьбе с коронавирусом. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров также ранее заявлял, что США уже оказывают помощь Москве.