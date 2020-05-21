МИД РФ ответил на обвинения ЕС в дезинформации по коронавирусу

Россия призывает ЕС перестать распространять беспочвенные антироссийские заявления касаемо пандемии коронавируса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Рассчитываем, что здравомыслие и корректное отношение возобладает и ЕС прекратит распространение бездоказательных антироссийских мифов, которые осложняют и без того непростое состояние наших отношений", - заявила Захарова в ходе брифинга.

Она также добавила, что западные страны продолжают использовать тему борьбы с коронавирусом для нагнетания антироссийской риторики в прессе. В частности, дипломат напомнила о недавних заявлениях старшего пресс-секретаря Европейской внешнеполитической службы Питера Стано о том, что государственные СМИ России якобы распространяют недостоверную информацию о коронавирусе. При этом Стано не привел никаких фактов в доказательство своих слов. Захарова отметила, что в российском МИДе подобные выпады считают "не просто беспочвенными, но и недопустимыми", а также видят в них попытки Европы отвлечь внимание собственных граждан от тех трудностей, которые они сейчас испытывают в связи с коронавирусом.

Дипломат отметила, что Москва в свою очередь не делает подобных заявлений в отношении Европейского союза. Захарова также подчеркнула, что сейчас мир должен объединить усилия "по становлению деполитизированного международного сотрудничества в противодействии реальным, а не надуманным вызовам и угрозам".