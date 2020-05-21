Михаил Эскиндаров: Желающих оформить образовательные кредиты станет больше

В этом году процентная ставка для тех, кто хочет оформить образовательный кредит для учебы в вузе, снизится до 3 процентов. Такое поручение дал в ходе совещания о ситуации в сфере образования в условиях распространения коронавируса президент Владимир Путин.

Напомним, сейчас образовательные кредиты выдают под 8-16 процентов годовых, в зависимости от условий банка. По мнению ректора Финансового университета при Правительстве РФ Михаила Экскиндарова, для большинства студентов это неподъемные суммы.

- До сих пор очень немногие обращались за кредитами именно поэтому. У нас в Финуниверситете есть те, кто оформил образовательный кредит, но их немного. Чаще используют средства материнского капитала, - рассказал "РГ" Михаил Эскиндаров. - Мы поддерживаем ребят, предоставляем рассрочки. Хочется, чтобы Центробанк поскорее определился с механизмом предоставления кредитов по новой, минимальной процентной ставке, и со сроками их погашения. Чем он будет больше, тем будет лучше для всех нас.Надеюсь, ребятам не придётся оформлять какие-то дополнительные бумаги, и банки будут выделять средства просто по факту поступления в университет. Тогда желающих оформить образовательные кредиты станет больше.