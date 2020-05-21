Минэкономики ожидает роста курса доллара до 75-76 рублей к концу года

Минэкономразвития ожидает плавного ослабления курса рубля до 75-76 рублей за доллар, сказал глава министерства Максим Решетников.

Согласно базовому сценарию макропрогноза, который представил Решетников, среднегодовой курс доллара в 2020 году составит 72,6 рубля при цене барреля сорта Urals в 31 доллар. Низкие цены на нефть и более активное восстановления импорта после снятия основных карантинных ограничений (которое министерство ожидает в августе-сентябре) приведут к тому, что сальдо текущего счета хотя и останется положительным, но снизится очень существенно - с 3,8% ВВП в 2019 году до 0,7% ВВП в 2020 году (с 65 до 9 млрд долларов).

Реализация этого прогноза приведет к умеренному ослаблению рубля, сообщил Решетников.