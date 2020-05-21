Минэкономразвития дало официальный прогноз по реальным доходам населения

Социальные последствия "коронакризиса" будут преодолены в течение двух лет, следует из базового сценария прогноза Минэкономразвития, который представил глава министерства Максим Решетников журналистам.

Реальные располагаемые доходы населения (доходы с поправкой на инфляцию минус обязательные платежи) сократятся, согласно прогнозу министерства, на 3,8% в 2020 году и восстановятся до докризисного уровня в течение двух лет - 2021 года (рост на 2,8%) и 2022 года (на 2%). При этом в результате кризиса пострадают в основном предпринимательские доходы, отметил Решетников. Труднее всего придется бизнесу, занятому в сфере услуг: министерство ожидает, что объем платных услуг населению по итогам года сократится на 10%, тогда как снижение оборота розничной торговли будет вдвое меньшим.

Безработица в 2020 году вырастет с 4,6% до 5,7% (численность занятых сократится на 800 тысяч человек, до 71,7 млн), а к 2023 году снизится до 4,7%.

Базовый вариант прогноза учитывает принятые правительством антикризисные меры по поддержке населения и бизнеса и исходит из того, что основная часть карантинных ограничений будет снята в августе-сентябре. Однако очевидно, что часть ограничений сохранится до тех пор, пока не появится вакцина против COVID-19, отметил Решетников.

Без учета принятых антикризисных мер, и в частности, новых пособий для семей с детьми, реальные доходы населения во II квартале снизились бы на 7,5% против фактических 6%, сказал Решетников. В то же время прогноз не учитывает подготовленный план восстановления экономики, который будет внесен в правительство в понедельник. По словам министра, вошедшие в проект плана меры прежде всего направлены на рост доходов граждан и восстановление эффективной занятости.