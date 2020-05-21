Минюст Украины начал продавать собак должников

Украинский минюст продает на аукционах собак, которых ранее конфисковал у должников. Об этом свидетельствуют соответствующие объявления на интернет-платформе ГП "СЕТАМ", подчиняющейся ведомству.

Так, 22 мая на торги выставят кобеля пит-бультерьера 2015 года рождения по кличке Тора. В объявлении сказано, что собака имеет "светло-тигровый окрас", международный ветеринарный паспорт с отметками о последних вакцинациях прилагается. Конфисковали животное еще в прошлом году в Донецкой области вместе с имуществом должника. Стартовая цена - 112,5 гривен (около 300 рублей).

А 25 мая на аукцион выставят другую собаку, на этот раз восточноевропейскую овчарку. Ее конфисковали в марте 2020 года в городе Хмельницкий. Стартовая цена - 1300 гривен.

Это далеко не первый случай, когда Минюст Украины пытается продать арестованных у должников животных. 4 мая один такой аукцион закончился "успешно": рыжую овчарку, конфискованную в апреле этого года в городе Измаил Одесской области, купили за 500 гривен. Как отмечает издание Страна.ua, судя по истории публикаций на сайте Сетам, многих животных выставляют на торги далеко не впервые и явно "уценяют".