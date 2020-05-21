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21.05.2020 10:07
Рубрика: В мире

Минюст Украины начал продавать собак должников

Текст: Ольга Онежская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Украинский минюст продает на аукционах собак, которых ранее конфисковал у должников. Об этом свидетельствуют соответствующие объявления на интернет-платформе ГП "СЕТАМ", подчиняющейся ведомству.

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Так, 22 мая на торги выставят кобеля пит-бультерьера 2015 года рождения по кличке Тора. В объявлении сказано, что собака имеет "светло-тигровый окрас", международный ветеринарный паспорт с отметками о последних вакцинациях прилагается. Конфисковали животное еще в прошлом году в Донецкой области вместе с имуществом должника. Стартовая цена - 112,5 гривен (около 300 рублей).

А 25 мая на аукцион выставят другую собаку, на этот раз восточноевропейскую овчарку. Ее конфисковали в марте 2020 года в городе Хмельницкий. Стартовая цена - 1300 гривен.

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Это далеко не первый случай, когда Минюст Украины пытается продать арестованных у должников животных. 4 мая один такой аукцион закончился "успешно": рыжую овчарку, конфискованную в апреле этого года в городе Измаил Одесской области, купили за 500 гривен. Как отмечает издание Страна.ua, судя по истории публикаций на сайте Сетам, многих животных выставляют на торги далеко не впервые и явно "уценяют".

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