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21.05.2020 19:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Минобороны развернет в Дагестане два госпиталя для борьбы с COVID-19

Текст: Александр Степанов
Для борьбы с коронавирусом в Дагестан будут переброшены два полевых мобильных госпиталя, сообщили в Минобороны РФ. Соответствующее указание дал глава военного ведомства Сергей Шойгу по поручению верховного главнокомандующего Владимира Путина.
Фото: Минобороны РФ/ТАСС Фото: Минобороны РФ/ТАСС
Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Кроме полевых многофункциональных мобильных госпиталей общей вместимостью 200 койко-мест, в республику направят отряды Радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты со специальной военной техникой для проведения дезинфекции и санитарной обработки. Так, из Северной Осетии перебросят 82 специалиста РХБ защиты и 37 единиц спецтехники.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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В военном ведомстве рассказали, что со Ставрополья в Дагестан уже выдвинулись свыше 100 военнослужащих, в том числе 70 врачей и младших медицинских специалистов и 22 единицы специальной военной техники.

Из Подмосковья готовится к отправке мобильный многопрофильный госпиталь на 100 коек. В его составе будут переброшены 135 военнослужащих, в том числе 72 медицинских специалистов и 38 единиц техники.

Всего от Минобороны для помощи в борьбе в коронавирусом в Дагестане будет привлечено свыше 300 военнослужащих и более 100 единиц специальной военной техники. "После прибытия и развертывания сил и средств военные приступят к выполнению задач по проведению дезинфекционных, лечебно-диагностических и противоэпидемических мероприятий в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции", - сказали в Минобороны.

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