Минобороны сообщило о снижении числа военных с выявленным коронавирусом

Количество инфицированных коронавирусом в российской армии снижается с каждым днем. Об этом свидетельствует информация в специальном бюллетене, размещенном 21 мая на сайте Минобороны РФ.

Там сказано: "Благодаря реализуемому под руководством оперативного штаба Минобороны России комплексу масштабных профилактических и лечебных мероприятий в Вооруженных силах РФ, в течение последних недель отмечается устойчивая тенденция превышения общего числа выздоравливающих над числом заболевших новой коронавирусной инфекцией".

Инфицированными в армии сейчас являются 1 474 военнослужащих. За последние два дня их количество сократилось почти на сотню. В то же время, начиная с марта, в войсках, учебных заведениях и организациях минобороны от новой коронавирусной инфекции вылечились 1 125 солдат, курсантов и офицеров.