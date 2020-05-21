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21.05.2020 15:39
Рубрика: Общество

Минобрнауки: Лучших студентов-платников переведут на бюджет

Текст: Мария Агранович
Министерство науки и высшего образования предлагает поддержать студентов контрактных отделений вузов, чьи семьи оказались в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса.

- Предлагается предоставить вузам более широкие возможности в части перевода лучших студентов-платников на бюджетные места в пределах общего объема вакантных бюджетных мест на втором и последующих курсах, - сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе совещания, которое проводит президент по вопросам образования в период пандемии.

Вузы взяли на работу более 15 тысяч студентов

Кроме того, Минобрнауки предлагает расширить программу льготного образовательного кредитования студентов-платников.

- Речь идет о снижении процентной ставки по таким кредитам до 3 процентов и увеличении срока пользования кредитом до 15 лет, - уточнил министр.

Общество Образование Правительство Минобрнауки Пандемия коронавируса COVID-19 Реформа образования

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