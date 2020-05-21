Минобрнауки: Лучших студентов-платников переведут на бюджет

Министерство науки и высшего образования предлагает поддержать студентов контрактных отделений вузов, чьи семьи оказались в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса.

- Предлагается предоставить вузам более широкие возможности в части перевода лучших студентов-платников на бюджетные места в пределах общего объема вакантных бюджетных мест на втором и последующих курсах, - сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе совещания, которое проводит президент по вопросам образования в период пандемии.

Кроме того, Минобрнауки предлагает расширить программу льготного образовательного кредитования студентов-платников.

- Речь идет о снижении процентной ставки по таким кредитам до 3 процентов и увеличении срока пользования кредитом до 15 лет, - уточнил министр.