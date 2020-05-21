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21.05.2020 21:07
Рубрика: Экономика

Минстрой пересмотрит документы об энергоэффективности

Текст: Марина Трубилина
Ряд документов, касающихся энергоэффективности зданий, намерен упразднить Минстрой в рамках "регуляторной гильотины".
Фото: Валерий Титиевский / РИА Новости Фото: Валерий Титиевский / РИА Новости
Фото: Валерий Титиевский / РИА Новости

Предусматривается признание утратившими силу документов, которые содержат устаревшие или дублирующиеся обязательные требования либо переносятся в федеральные законы, говорится в пояснительной записке ведомства. Среди отменяемых - ряд положений, касающихся энергоэффективности, в частности, правила установления требований энергетической эффективности зданий.

Регуляторная гильотина, убивающая требования к энергоэффективности, представляется сомнительным решением, считает исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева: "Сегодня жилищный фонд характеризуется крайне высоким потреблением энергии, что оборачивается завышенными платежами граждан. Мероприятия и требования, прописанные в законе об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, не принесли ожидаемых результатов. Отмена постановления правительства РФ об утверждении правил установления требований энергетической эффективности будет еще одним шагом назад - от экономии ресурсов". По ее мнению, правила, возможно, необходимо совершенствовать, но отменять действие документа имеет смысл только тогда, когда предложены иные механизмы обеспечения энергетической эффективности зданий и сооружений. Вместе с тем, отмечают в "ЖКХ-Контроль", нормы отменяемого постановления правительства конкретизируются в приказе Минстроя об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, который не предложен к упразднению и продолжит действовать при отмене постановления.

Фото: iStock
Какие решения помогут сделать жилище энергоэффективным

Требования к энергоэффективности многоквартирных домов безусловно нужны, прежде всего, для новых домов, которые должны строиться как энергоэффективные, считает директор направления "Городское хозяйство" Фонда "Институт экономики города" Ирина Генцлер: "Требования к энергоэффективности домов не отменяются. И никто не собирается это делать. Проводится "ревизия" нормативных правовых документов, в рамках которой выявляются устаревшие документы, дублирование и т.д. В отношении требований к энергоэффективности многоквартирных домов предложено отменить нормативные акты, содержание которых вошло в Требования энергоэффективности зданий, строений, сооружений, утвержденные приказом Минстроя".

На самом деле обязательные требования к энергоэффективности, которые должен учитывать застройщик при проектировании и строительстве, можно отменить, считает руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор. "Энергоэффективность - это прежде всего технологии, позволяющие жителям экономить при эксплуатации тепло, электроэнергию и в совокупности семейный бюджет. Сейчас застройщики при проектировании и строительстве объектов уже сами закладывают уровень и класс энергоэффективности. Они понимают, что последующие эксплуатационные условия дома могут быть для них выигрышными в плане конкуренции. Любые обязательные условия в области проектирования и строительства жилья, не влияющие на безопасность и конструктив здания, неминуемо приводят к повышению коррупционных рисков и бюрократии".

Экономика ЖКХ Правительство Минстрой

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