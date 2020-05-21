Минздрав: Все стимулирующие выплаты врачам были сделаны к 15 мая

Все стимулирующие выплаты врачам за работу с зараженными коронавирусом пациентами были сделаны к 15 мая, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия-1".

"Мы создали специальный ресурс для того, чтобы убедиться, что это произошло", - сказал Мурашко, отметив, что него поступило около десяти тысяч сообщений.

Глава ведомства добавил, что за несколько дней работники медицинских учреждений подали более 1,2 тысячи заявлений о страховых выплатах.