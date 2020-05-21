Мишустин: Накопленные ресурсы позволят обеспечить поддержку граждан

Накопленные ресурсы и принимаемые меры позволят укрепить устойчивость бюджетной системы и обеспечить поддержку гражданам и бизнесу, считает премьер-министр Михаил Мишустин.

На заседании в четверг правительство рассмотрело итоги исполнения федерального бюджета в 2019 году. Доходы составили более 20 триллионов рублей, а расходы - более 18 триллионов. "По доходам бюджет был перевыполнен примерно на 220 миллиардов рублей", - заметил глава кабинета министров.

Ненефтегазовые доходы в бюджете в прошлом году составили более 60 процентов. В 2018 году показатель был на уровне 53 процентов. Также премьер выделил факт снижающейся совокупной задолженности по федеральным налогам и сборам.

- Эта качественная профессиональная работа позволила нам иметь ресурсы и запасы для тех мер, которые на сегодняшний день мы принимаем, в том числе по поручению президента, и пакеты экономических мер помощи бизнесу, помощи людям, - заключил Мишустин.