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21.05.2020 13:20
Рубрика: Власть

Мишустин: Накопленные ресурсы позволят обеспечить поддержку граждан

Текст: Владимир Кузьмин
Накопленные ресурсы и принимаемые меры позволят укрепить устойчивость бюджетной системы и обеспечить поддержку гражданам и бизнесу, считает премьер-министр Михаил Мишустин.
Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

На заседании в четверг правительство рассмотрело итоги исполнения федерального бюджета в 2019 году. Доходы составили более 20 триллионов рублей, а расходы - более 18 триллионов. "По доходам бюджет был перевыполнен примерно на 220 миллиардов рублей", - заметил глава кабинета министров.

Фото: Александр Астафьев/ТАСС
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Ненефтегазовые доходы в бюджете в прошлом году составили более 60 процентов. В 2018 году показатель был на уровне 53 процентов. Также премьер выделил факт снижающейся совокупной задолженности по федеральным налогам и сборам.

- Эта качественная профессиональная работа позволила нам иметь ресурсы и запасы для тех мер, которые на сегодняшний день мы принимаем, в том числе по поручению президента, и пакеты экономических мер помощи бизнесу, помощи людям, - заключил Мишустин.

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