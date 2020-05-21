Мишустин заявил об отсутствии оснований для задержек выплат медикам

Оснований для задержек выплат медицинским работникам, помогающим больным с коронавирусной инфекцией, больше нет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он распорядился предоставлять ему ежедневные отчеты о текущей ситуации.

"Главное требование - все начисления должны как можно быстрее доходить до конкретных людей", - указал он на заседании правительства. Все необходимые корректировки и разъяснения по президентским выплатам в регионы переданы.

- Для начислений президентских выплат не нужно высчитывать рабочее время медиков: оплата производится по факту работы с больными коронавирусом, - напомнил Мишустин. - Деньги за апрель уже должны быть выплачены в полном объеме, а в ряде регионов начались выплаты за май.

Премьер поручил Министерству здравоохранения и Федеральному казначейство держать ситуацию под жестким контролем и следить, чтобы все медицинские работники, водители скорой помощи получили положенные им президентские выплаты, а совместно с Минкомсвязи - проверять и оперативно отрабатывать все обращения, которые приходят по этой теме на портал госуслуг и докладывать ежедневно.