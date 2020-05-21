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21.05.2020 17:00
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Биологи подтвердили существование самой заразной мутации коронавируса

Текст: Ольга Орлова
Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Ученые Тасманийского университета в Хобарте нашли еще одну, самую опасную, линию, по которой мутирует геном вируса SARS-CoV-2. Об этом сообщается в электронной научной библиотеке bioRxiv.

SARS-CoV-2 быстро распространился по всему миру, накапливая значительное генетическое разнообразие. Молекулярные биологи разработали специальную методику, по которой оценивали эпидемиологическую и эволюционную значимость каждой мутации в генах SARS-CoV-2. Накопление подобных изменений усиливало заразность вируса и скорость его распространения в мире. По этой методике исследователи сравнили между собой несколько тысяч геномов коронавируса, которые были расшифрованы за последние четыре месяца, и определили существование третьего его подтипа.

Фото: AP
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Третий подтип коронавируса, "линия C", появился, по их версии, в конце февраля, на территории Европы. От двух предыдущих, уже известных, линий он отличается набором значимых мутаций в двух важнейших генах - S, отвечающим за проникновение SARS-CoV-2 в клетки человека, и ORF1ab - отвечающим за размножение вируса. "Мутации, характеризующие линию C, происходят в функционально важных областях генов, ответственных за репликацию вируса и вход в клетку", - говорится в исследовании. Это повысило заразность вируса, и сделало его более стремительным. Таким образом вирус начал быстро распространяться по Европе в начале марта и принес наиболее разрушительные последствия.

Сейчас эта линия - самая распространенная разновидность вируса в мире, считают ученые, и существует наряду с прежними.

Первые две линии науке уже были известны, условно их назвали "линией A" и "линией B", и они соответствуют предложенным ранее китайскими учеными подтипам S и L, отличающихся друг от друга остротой симптомов и скоростью распространения. Они появились на первых этапах развития эпидемии, еще в ноябре и декабре 2019 года, и именно этот генотип вируса был распространен на территории Китая.

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