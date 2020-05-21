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Рубрика: В мире

На Кипре отменили введенный из-за коронавируса комендантский час

Власти Кипра отменили введенный из-за коронавируса SARS-CoV-2 комендантский час, запрещавший жителям страны выходить из дома с 22:00 до 06:00. Снимаются все ограничения на перемещения по острову. Теперь не надо отправлять СМС-сообщение на специальный номер для того, чтобы куда-то отправиться. Кроме того, откроются кафе и рестораны, имеющие столики на улице.

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С 21 мая возобновят работу парикмахерские, салоны красоты. А вот парки и городские площади можно посещать группами численностью не более 10 человек. С 23 мая жители Кипра смогут посещать пляжи. А с первого июня откроются библиотеки, музеи, археологические и исторические памятники, а также морские порты. Об этом сообщает ТАСС.

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