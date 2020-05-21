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21.05.2020 13:08
Рубрика: Культура

На конкурс Art Team представлено более 300 проектов

Организаторы первого Всероссийского конкурса проектов в сфере креативной индустрии Art Team завершили прием заявок от участников: на конкурс поданы 345 проектов из 63 субъектов РФ.

Задача конкурса Art Team - формирование креативного кадрового резерва страны, развитие креативной экономики через системную работу в регионах РФ. К участию в конкурсе были приглашены молодые творческие люди в возрасте от 20 до 35 лет. Финалисты конкурса, 80 авторов лучших проектов, будут отобраны экспертным жюри и представлены после 31 мая. В жюри конкурса приглашены эксперты в сфере креативных индустрий в соответствии с номинациями конкурса, представители органов государственной власти и бизнеса.

Наиболее востребованы у участников Art Team стали номинации: "Креативная локация", посвященная созданию творческих пространств (88 проектов), "Событийный менеджмент", проекты в этой номинации представляют собой идеи по организации и проведению культурных событий (81 проект), а также "Образование и искусство" - образовательные проекты (74 проекта). Больше всего заявок получено из Москвы и Санкт-Петербурга, Томской и Саратовской областей, Республики Татарстан и Республики Крым.

Авторы лучших работ примут участие в двухдневном образовательном интенсиве в Москве, а также получат возможность представить свои проекты потенциальным инвесторам на фестивале "Российская креативная неделя" (Russian Creativity Week) и на площадке "Пространство доверия" Фонда Инносоциум.

"Исследование, проведенное нами в рамках проекта Art Team, показало, что одним из основных барьеров развития креативных индустрий в России сегодня является недостаток компетенций, необходимых для преобразования идеи в бизнес-проект. Мы уверены, что проект Art Team, следующим этапом которого станет образовательная программа, даст участникам необходимые инструменты для развития сектора креативных индустрий в их регионах", - говорит директор Роскультцентра Марина Абрамова.

Ознакомиться с информацией о конкурсе, включая полный список номинаций, можно на официальном сайте Art Team.

Культура Арт

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