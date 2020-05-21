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21.05.2020 14:50
Рубрика: В мире

На парижских улицах стали чаще выбрасывать маски и перчатки

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Того гляди парижские мусорщики устроят забастовку, и их можно понять. Достаточно пройтись по ближайшим вокруг корпункта улицам, чтобы догадаться о причине их гнева. То тут, то там прямо на тротуаре или рядом с проезжей частью дороги валяются использованные хирургические маски, перчатки. Один знакомый рассказывал, что как-то натолкнулся даже на защитный пластиковый халат.

Местные соцсети переполнены возмущенными постами тех, кто находится, если не на переднем крае фронта борьбы с коронавирусной напастью, то уж точно на второй не менее важной линии.

"Тем, кто себя так ведет, я бы раздал метлы, они не заслуживают масок", - написал в Twitter в эти дни один из столичных мусорщиков. Другой, также задетый за живое, рассказал о том, что в 12-ом округе Парижа, где заступает на работу спозаранку, только в одном переулке насчитал дюжину таких предметов. "А ведь там на каждом шагу урны; такое впечатление, что люди их боятся, как будто они нашпигованы вирусом", - не без горечи резюмирует он.

Фото: iStock
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Здесь заметили, что количество грязных масок на столичном асфальте резко возросло за последнюю неделю после того, как был снят карантин, парижане вышли на работу, а ношение масок в общественном транспорте стало обязательным.

В том, что они потенциально опасны, здесь никто не сомневается. "Причем несут в себе риск заражения, как самих мусорщиков, так и других людей. А если ребенок вдруг подберет такую инфицированную маску и станет с ней играть?" - возмущается руководитель парижского профсоюза работников уборки городской территории Режис Вьесели.

Со своей стороны заместитель мэра Парижа по вопросам чистоты и утилизации отходов Поль Симон призвал столичных жителей проявить солидарность с мусорщиками, которые "на протяжении всего карантина помогали справиться с кризисом". При этом он напомнил согражданам правила обращения с использованными индивидуальными средствами защиты: "Если вы дома, то надо положить их в пластиковый пакет и продержать там 24 часа, а после отправить в мусорное ведро, на улице же - исключительно в урну, которых в Париже 30 тысяч штук".

Фото: Gettyimages
Как правильно использовать защитные маски и перчатки

Справедливости ради стоит отметить, что многие горожане также негодуют по поводу поведения их беспардонных земляков. На этой неделе несколько сознательных граждан решили даже помочь им и взялись самостоятельно собирать по всему городу хаотично разбросанные маски и перчатки. Естественно, соблюдая меры предосторожности.

Отметим, что использованные маски на земле - не только парижская особенность. Идентичная картина в Тулузе, Лионе, других городах. В некоторых, таких как Марк-ан-Барёль, Витри-ле-Франсуа даже ввели штрафы в 68 евро для тех, кто посмеет избавляться от них в общественных местах.

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