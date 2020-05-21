Мировой футбол потихоньку выходит из карантина. На минувших выходных возобновился чемпионат Германии, в ближайшее время вновь начнут играть в Италии, Англии, Испании. Вместе с рестартом первенств ведущие мировые клубы уже совсем скоро вновь смогут обратить внимание на трансферный рынок. Ожиданий, как обычно, масса. И некоторые из них связаны с российскими футболистами.

Трансфер Алексея Миранчука в один из топ-клубов Европы может стать главным хитом межсезонья. Фото: Михаил Синицын

Больше всего разговоров вот уже не первый месяц идет вокруг Алексея Миранчука. Полузащитник "Локомотива" еще зимой мог оказаться в "Милане", но предложение итальянцев не устроило московский клуб. По-прежнему в покупке Алексея заинтересован "Ювентус". А теперь о своих претензиях на хавбека вроде как заявила сама "Барселона". По данным испанских СМИ, президент "сине-гранатовых" Жозеп Бартомеу одобрил трансфер Миранчука. Теперь осталось договориться с "Локомотивом".

Есть интерес и к Артему Дзюбе. По информации зарубежных коллег, он может оказаться в "Лацио". Еще раньше был вариант с английским "Тоттенхэмом". Что решит Дзюба, пока непонятно. В любом случае у него есть действующий контракт с "Зенитом", и питерский клуб вроде как не против продлить его.

О перспективах российских игроков в Европе в интервью "РГ" рассказал бывший футболист сборной России, ЦСКА и "Барселоны", чемпион Нидерландов и Кубка УЕФА Игорь Корнеев.

Видимо, после пандемии прежних высоких цен на трансферы в футболе уже не будет?

Игорь Корнеев: Конечно, многие клубы, особенно гранды, потеряли и теряют каждый месяц большие деньги, выплачивая огромные зарплаты и не получая ничего взамен. Поэтому если мы говорим о грядущем трансферном окне, то я думаю, что больше все-таки будет обменов игроками. Единственный, кто мог бы тряхнуть по-хорошему рынок, - "Ньюкасл", покупку которого шейхами обсуждает весь футбольный мир. Если он выделит 200-300 миллионов евро, стоит ждать больших трансферов. Но сейчас любой другой большой клуб сделает определенный шаг назад.

Российский футбол сильно пострадал из-за пандемии?

Игорь Корнеев: Естественно. Игрокам все равно платят деньги. Кто-то может договориться о каком-то снижении, кто-то нет. Думаю, в российском футболе пересмотрят некоторые моменты. Никто не ожидал такой ситуации. Это форс-мажор.

Игорь Корнеев: "По своему стилю игры Алексей Миранчук подходит "Барселоне". Это техничный, тонкий футболист, способный и отдать, и забить"

Наверняка в российских клубах станут платить меньше. Это может помочь нашим игрокам быть решительнее и переходить в европейские клубы?

Игорь Корнеев: Что значит меньше начнут платить? Мы сейчас не говорим о тех ребятам, которые зарабатывают от миллиона до трех. Мы - о средних зарплатах. Обычная зарплата в хорошем среднем клубе может составлять от 30 до 40 тысяч евро в месяц. Это примерно 500 тысяч евро в год. Где еще в Европе они, лишенные фактически конкуренции в Премьер-лиге, могут столько зарабатывать? Но если о ведущих игроках, здесь ситуация может быть иная. Еще момент: в последнее время я вижу у наших молодых игроков желание засветиться в Европе. Они готовы сделать этот шаг, пробовать себя за рубежом. И возвращаться в Россию в другом статусе. Возьмем пример того же Караваева. Нельзя сказать, что это игрок суперуровня, но посмотрите, где он сейчас. Если бы Вячеслав остался в России, я не думаю, что он мог бы оказаться в "Зените". Мой совет талантливым ребятам - надо пробовать. И если там не получится, вернуться в Россию, но уже в другом статусе.

Последние несколько месяцев постоянно говорят о возможном отъезде в Европу Алексея Миранчука. Вы бы что ему посоветовали - уезжать или остаться?

Игорь Корнеев: Смотря куда уезжать. Ему точно нужно ехать в команду, в которой он будет играть и развиваться. Если мы говорим о клубе, где Миранчук попадет в жесткую конкуренцию и где, по сути, может быть одним из 2-3 на свою позицию, то, конечно, тут надо думать. Необходимо пообщаться со спортивным директором, близкими людьми и принимать решение. Безусловно, Алексей - очень талантливый парень. Но ему нужно попасть туда, где на него реально будут рассчитывать и где у него будет практика.

Было предложение от "Милана", говорили про "Ювентус". Но, выходит, Миранчуку надо ехать в команду поскромнее?

Игорь Корнеев: Я бы не сказал, что поскромнее. В любом случае это должен быть клуб с амбициями, выступающий в еврокубках. Тут что важно - если и уходить в топ-команду, то не для того, чтобы просто сидеть на скамейке. Перед тем как определиться с выбором, нужно сесть, посмотреть на состав того же "Ювентуса", обратить внимание на тех, кто выступает на твоей позиции, и понять риски. Все же мне кажется, лучше перейти сначала в условную "Фиорентину" или "Сассуоло", а уже затем сделать еще один шаг вперед.

Это правда, что "Барселона" интересуется Алексеем Миранчуком?

Игорь Корнеев: Во-первых, я сомневаюсь, что "Барселона" сейчас вообще кого-то рассматривает. Не те времена, в том числе и в финансовом плане. Чтобы купить игрока уровня Миранчука, надо выделить большую сумму. Вряд ли "Локомотив" устроят цифры меньше 20-25 миллионов евро. Интересоваться Алексеем "Барселона" может. Это техничный, тонкий футболист, способный и забить, и пас отдать. Однако посмотрите, какие звезды не нашли себя в каталонском клубе. Я сейчас говорю о Гризманне, Коутинью, за которых заплатили условно в шесть раз больше, чем хотят за Миранчука.

А ментально Алексей готов к переезду в Европу? Все-таки другая страна, язык.

Игорь Корнеев: Несколько лет назад я бы ответил, что пока нет. Но в последнее время он серьезно прибавил, окреп, возмужал. Миранчук проявляет себя в больших матчах. Так что, думаю, он готов.

Кто еще из россиян мог бы заинтересовать европейские топ-клубы?

Игорь Корнеев: Баринов. Я вижу его в командах из таких первенств, как Германия, Испания, Италия. Это достаточно современный полузащитник, который может и опорника сыграть, и box-to-box (от штрафной до штрафной).

Стоит ли Дзюбе попробовать себя в Европе или лучше остаться в "Зените"?

Игорь Корнеев: Мне кажется, он четко определил границы и решил, что если и уезжать, то только в Англию. Не знаю, были ли там у него варианты. Но по тем данным, которые появлялись в СМИ, у него очень большая зарплата. Причем не только по российским, но и по английским меркам. Думаю, он бы не отказался уехать в Англию, но в ту команду, которая старается играть в футбол.

Тем временем

Итальянская федерация футбола (ИФФ) приняла решение завершить чемпионат и розыгрыш Кубка страны до 20 августа.

К этому времени будут сыграны все матчи во втором и третьем дивизионах. В случае повторной приостановки соревнований рассматривается возможность проведения оставшейся части в формате плей-офф, а в случае невозможности возобновления турнира положение команд будет определено при помощи специального индекса эффективности, который формировался с учетом количества очков в проведенных встречах.