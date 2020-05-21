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Назван самый популярный смартфон в России. Он стоит 20 тысяч рублей

Текст:   Антон Благовещенский
21.05.2020,  
10:59
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Сервис "Яндекс.Маркет" изучил спрос со стороны россиян на смартфоны, на который повлияло введение режима самоизоляции.

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Для этого эксперты сравнили десятку самых популярных смартфонов февраля со свежим апрельским рейтингом, когда большинство россиян оказались дома на карантине. И вот что выяснилось.

- в апреле покупатели чаще интересовались дешевыми моделями смартфонов, чем в феврале - например, из рейтинга выбыли Samsung Galaxy S10e стоимостью 45 тысяч рублей и Galaxy A50 стоимостью 17 тысяч рублей, на замену которым пришли Galaxy A71 и Galaxy A10, которые стоят соответственно 30 и 9 тысяч рублей;

- смартфон Samsung Galaxy A51 стоимостью 20 тысяч рублей, находившийся в феврале на седьмом месте, переехал на первую позицию (это может быть связано с тем, что модель свежая, представлена в начале 2020 года);

- iPhone 11 по-прежнему в топе, но теперь самая популярная модификация - 64-гигабайтная, в то время как в феврале россияне интересовались 128-гигабайтной версией;

- лидером среди производителей на "Яндекс.Маркете" стал Xiaomi, в десятке самых популярных присутствуют четыре смартфона производителя: две модели Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8T и Redmi 8;

- второе место занял Samsung, третье - Apple;

- самый низкий спрос на смартфоны наблюдался 1 апреля, когда в России началась нерабочая неделя, однако затем спрос начал расти и достиг пика 28 апреля.

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Вот как выглядит десятка самых популярных смартфонов апреля по сравнению с февралем.

Фото: Яндекс.Маркет
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Фото: Скриншот YouTube
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