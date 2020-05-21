Названы сферы, в которых вырастет число вакансий на "удаленке"

В связи с коронавирусом очень многие компании перешли на работу в удаленном режиме. Можно ожидать, что в каких-то рабочих сферах в ближайшее время возможен рост числа вакансий для дистанционной работы.

Так, по мнению экспертов ВНИИ труда, в перспективе ожидается рост числа подобных вакансий в сфере торговли. Это связано с тем, что сейчас активно развиваются электронные сервисы продаж, востребована доставка товаров.

Кроме того, больше людей, которые работают дистанционно, будут задействованы в сферах финансовых, страховых, государственных услуг, а также консультаций для бизнеса.

Как сообщает RT со ссылкой на экспертов ВНИИ труда, также большего числа "удаленных" вакансий потребуют онлайн-услуги гражданам в сфере образования, культуры и досуга.

Также будут расти компании, которые занимаются технической поддержкой удаленной работы.

"РГ" уже писала о том, что формат "удаленки" возможен практически для всех специалистов, не работающих напрямую с клиентами: кадровиков, компьютерщиков, бухгалтерии, маркетинга, менеджмента. В первую очередь эта практика подходит для небольших технологичных компаний.