Регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), приостановленный 12 марта после выявления коронавируса у баскетболистов из нескольких клубов, может быть доигран на территории парка развлечений Disney World в Орландо в американском штате Флорида.

У комиссионера НБА Адама Сильвера также был вариант с Лас-Вегасом. Однако, по данным The Athletic, руководство лиги уже ведет активные переговоры с владельцами парка развлечений. Он является самым большим по площади и самым посещаемым в мире. На территории Disney World расположены отели, где можно разместить команды и персонал, построено достаточное количество баскетбольных площадок, чтобы провести все матчи в одном месте, и, конечно, есть возможность организовать трансляцию на телевидении.

Сейчас в лиге обсуждается сценарий, при котором возвращение игроков к полноценным тренировкам произойдет в середине июня, а матчи возобновятся к середине июля. Команды должны получить рекомендации к 1 июня.