Комиссия Ассоциации юристов России по новым технологиям и правовому обеспечению цифровизации общества готовит законопроект, который обяжет школы и вузы использовать только надежные каналы при дистанционном образовании.

По словам ответственного секретаря Комиссии, заместителя исполнительного директора - руководителя Аппарата АЮР Дмитрия Липина законопроект защитит от "несанкционированного вмешательства" в урок.

В период пандемии многим школам и университетам пришлось внедрять дистанционное обучение. С одной стороны, высокие технологии сильно выручили в этот непростой период. С другой - открылись определенные риски и уязвимость. Известны случаи, когда некие "шутники" взламывали оборудование, подключались к школьным урокам и срывали их, транслируя запрещенную информацию.

Дмитрий Липин подчеркнул, что упомянутым документом не будут введены ограничения в выборе платформы для проведения удаленных занятий. Он отметил, что какую бы платформу ни выбрала школа, она должна позаботиться о том, чтобы доступ к ней был максимально защищенным.

Профильные ведомства по итогам рассмотрения проекта могут разработать единые требования к выбору платформ.