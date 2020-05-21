Новый сезон РПЛ начнется 2 или 5 августа. Это будет зависеть от того, когда возобновится нынешний чемпионат.

Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза Максим Митрофанов провел видеоконференцию, в которой рассказал о возобновлении нынешнего сезона и старте следующего. По его словам, против того, чтобы чемпионат 2019/20 взял рестарт, выступили всего три клуба.

"Было несколько клубов, они говорят - давайте прекратим. Их было два-три. Основная масса за то, чтобы доиграть", - сказал Митрофанов.

Также Митрофанов рассказал о том, когда начнется следующий сезон. По его словам, это будет зависеть от того, когда именно возобновится сезон нынешний.

"Если чемпионат возобновится 21 июня, то следующий сезон планируется начать 2 августа, а если 28 июня - то 5 августа", - сказал Митрофанов.