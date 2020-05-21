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21.05.2020 14:00
Рубрика: В мире

Один из лучших ресторанов мира из-за коронавируса превратился в бургерную

Текст: Юрий Когалов

Датский ресторан "Нома" неоднократно входил в список лучших заведений мира, и даже поднимался на верхнюю ступень рейтинга. В этом году, как утверждают эксперты, он мог повторить свое достижение, если бы не коронавирус. Из-за пандемии COVID-19 кафе и рестораны по всему миру были вынуждены закрыться. И лишь недавно, после смягчения карантинных мер в ряде стран, они начали потихоньку возобновлять свою деятельность. Вот только теперь им приходится бороться за посетителей, даже тем, что были отмечены звездами Мишлен.

Фото: facebook.com / @cafe & konditorei rothe
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Так, "Нома" стал винным баром и бургерной. Как пишет Expansion, до пандемии коронавируса столик там нужно было бронировать за несколько месяцев, все было зарезервировано до июня. Но после двухмесячного простоя шеф-повар Рене Редзепи решил кардинально сменить направление. Теперь в ресторане готовят лишь два вида бургеров, которые могут себе позволить местные жители. "Приходите, как есть, никаких возражений, мы открыты для всех", - написал Редзепи на своей странице в Instagram. Единственное, что осталось неизменным - набор вин. Работает в ресторане, как того требуют власти, пока только терраса.

Хотя заведение открыло свои двери лишь сегодня, новая политика уже была встречена критикой самой пуристической части гурманов. Однако ничего больше сделать они не могут, шеф-повар уже отметил, что к своему первоначальному формату ресторан вернется не скоро, лишь будут сняты все ограничения.

Как отмечает другой всемирно известный шеф - испанец Ферран Адриа, "заведение с авторской кухней может существовать только тогда, когда зала наполняются не менее чем на 70 процентов". Пока это невозможно. В связи с этим Адриа, как и многие другие владельцы ресторанов высокой кухни, отказались открывать свои заведения в этом году. Те, кто не готов столько ждать, вынуждены менять формат, нацеливаясь уже не на туристов-гурманов, но на клиентов из местных жителей.

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