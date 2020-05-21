Офис Генпрокурора Украины обязали начать расследование против Байдена

Судья Печерского районного суда в Киеве Сергей Вовк обязал офис генерального прокурора Украины начать досудебное расследование касаемо возможного вмешательства в работу бывшего генпрокурора страны Виктора Шокина. Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

Толчком к принятию соответствующего решения стала жалоба адвоката Шокина, Александра Телешецкого, на "бездеятельность офиса генпрокурора". По данным издания "Гордон", согласно распоряжению судьи, в расследовании должно быть указано, что во вмешательстве в деятельность бывшего генпрокурора подозревается не "неустановленный гражданин США", а именно бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Шокин был генпрокурором Украины с февраля 2015 года по апрель 2016 года. По его словам, увольнение было незаконным, и по закону он должен был провести на этом посту еще два года и четыре месяца. Начиная с 2017 года Шокин пытается восстановиться в должности.

Еще в январе 2018 года Байден рассказал, что требовал от тогдашнего президента Украины Петра Порошенко уволить Шокина в обмен на кредитные гарантии от Вашингтона. Впоследствии Киев это требование удовлетворил и заменил Шокина на "того, кому в то время доверяли", рассказал Байден во время одного из телевизионных интервью. Именно поэтому бывший генпрокурор объявил, что его увольнение стало результатом внешнего давления на руководство Украины и имело незаконный характер.