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21.05.2020 19:19
Рубрика: Культура

Ольга Любимова рассказала, как культура будет выходить из карантина

Текст: Наталья Лебедева
Когда вновь откроют свои двери для зрителей и посетителей театры и музеи? Какие учреждения культуры смогут рассчитывать на финансовую поддержку в условиях пандемии коронавируса? Как будут соблюдаться социальная дистанция и рекомендации Роспотребнадзора? На эти и другие непростые вопросы министр культуры РФ Ольга Любимова ответила на прошедшем в четверг заседании комитета Госдумы по культуре.
Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

О финансовой поддержке учреждений культуры

Всего на поддержку учреждений культуры в период пандемии правительство РФ выделило 3,8 миллиардов рублей. Первая часть средств в размере одного миллиарда 269 млн рублей уже распределена.

По словам первого заместителя министра культуры РФ Сергея Обрывалина, эти средства были выделены "в целях сохранения уровня заработной платы работников музеев, театров, концертных организаций, подведомственных Минкультуры, обеспечения расходов на охрану и пожарную безопасность и в том числе уплаты налогов".

Министр культуры РФ Ольга Любимова пояснила, что конечная сумма финансовой поддержки формируется исходя из размера организации и количества сотрудников. Перед руководителями учреждений культуры поставлена задача сохранить заработную плату на уровне 2019 года.

Об открытии музеев для посетителей

Российские музеи, особенно в регионах, могут начать работу уже с 1 июня.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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"Музеи, особенно региональные, с 1 июня готовы потихонечку начать деятельность, в зависимости от позиции губернатора в каждом отдельном регионе", - заявила Ольга Любимова.

Она пояснила, что в музеях появится специальная разметка на полу, как в аптеках или магазинах. Также Министерство культуры сделает понятную инфографику о том, как можно будет посещать музеи.

О начале нового театрального сезона

Уже в сентябре российские театры начнут возвращаться к нормальной работе.

"Практически с каждым федеральным театром проработана своя дорожная карта… Мы собираемся выйти ближе к сентябрю", - приводит слова Ольги Любимовой ТАСС.

Она подчеркнула, сейчас ведомство продолжает совместную работу с Роспотребнадзором. Возможно, заполняемость театров будет несколько иной, зато "мы сможем быть чуть ближе друг к другу во всех смыслах".

О первых экспедициях кинематографистов и возобновлении кинопроката

Первые экспедиции кинематографистов для организации съемок в регионах могут начаться уже 1 июня.

"Что касается кинопроизводства, мы подготовили документы, и Роспотребнадзор предоставил рекомендации. Первые экспедиции кинематографистов, которые нашли себе работу в регионах, я думаю, могут рассматриваться с 1 июня", - сообщила министр культуры.

В столице, по ее словам, это станет возможным чуть позже.

К полноценному кинопрокату Ольга Любимова советует возвращаться с больших и ожидаемых премьер. При этом она отметила, что ни один российский продюсер или дистрибьютор не согласится выпускать большую премьеру, пока кинотеатры будут работать в ограниченном формате. В этот переходный период зрителям можно предложить ретроспективные показы или пустить в повторный прокат некоторые популярные картины.

Об учреждениях культуры, вошедших в список системообразующих организаций

В перечень системообразующих культурных организаций могут быть включены 44 учреждения. Это самые крупные театры, музеи, концертные организации и филармонии.

Фото: Валерий Кичин/РГ
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"Со стороны Министерства культуры также предоставлены все документы в Министерство экономического развития, это 44 организации… Мы ждем следующего заседания (в правительстве), чтобы они добавились в список российских системообразующих компаний", - сказала Ольга Любимова.

Министр пояснила, что в ведомстве также прорабатываются варианты поддержки небольших музеев и театров. Отдельно рассматривается вопрос о поддержке Союза композиторов России.

Особого внимания, по словам Ольги Любимовой, заслуживают частные цирки, зоопарки и океанариумы. "Там речь идет просто о том, что этим животным нужно помочь выжить. Мы ищем возможность помочь профинансировать их корм", - подчеркнула она.

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