Олимпийский чемпион по борьбе Садулаев переболел коронавирусом

Олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев рассказал о том, что переболел коронавирусом, и предостерег от недооценки этой болезни.

Садулаев рассказал о болезни в Instagram. По его словам, он, как и многие, не придавал значения коронавирусу, однако теперь предостерегает остальных от этого.

"Мы реально ее недооценили, опасность и угрозу этой болезни мы начали ощущать только тогда, когда она постучалась к нам в дверь. Я сам перенес это, перенесли мои родные и близкие, очень многих моих знакомых уже нет с нами", - рассказал Садулаев.

Олимпийский чемпион обратился к жителям Дагестана с призывом соблюдать установленные меры безопасности и, несмотря на праздник Ураза-байрам, оставаться дома.

"Прошу вас придерживаться тех правил, которые нам рекомендуют наши врачи. Понимаю, что сидеть дома третий месяц - нелегкая задача, но нам надо проявить терпение, чтобы мы как можно быстрее вернулись к нормальной жизни", - призвал Садулаев.